Доступ до рахунків і статків: МВФ радить змінити перевірки декларацій чиновників Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси МВФ оцінив систему електронного декларування в Україні

Україна продовжує зміцнювати антикорупційну систему навіть в умовах повномасштабної війни. Система електронного декларування вже є одним із ключових елементів антикорупційної архітектури держави.

Такого висновку дійшли фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ), які на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у межах міжнародної технічної допомоги оцінили ефективність української системи декларування активів та заходів фінансового контролю.

«Система декларування майна в Україні є ключовим елементом забезпечення прозорості та підзвітності. Посилення ризик-орієнтованого підходу до перевірки декларацій, запровадження показників, орієнтованих на результат, а також посилення підтримки антикорупційних розслідувань і кримінального переслідування дадуть змогу зосередити обмежені ресурси на сферах із найбільшими вразливостями та посилити стримувальний і превентивний ефект системи», — зазначили в МВФ.

Агентство вже розробило практичний пакет заходів для виконання короткострокових завдань.

Які зміни рекомендує МВФ

звіті про технічну допомогу «Вдосконалення системи декларування активів публічних службовців» наведено рекомендації щодо вдосконалення системи декларування та підвищення ефективності фінансового контролю.

Зокрема, МВФ рекомендує:

переглянути на законодавчому рівні коло суб’єктів декларування або концепцію декларування залежно від посади декларанта та мети подання декларації — для забезпечення прозорості або здійснення фінансового контролю. Такий підхід має ґрунтуватися на національній оцінці корупційних ризиків із пріоритетом перевірки високопосадовців;

або концепцію декларування залежно від посади декларанта та мети подання декларації — для забезпечення прозорості або здійснення фінансового контролю. Такий підхід має ґрунтуватися на національній оцінці корупційних ризиків із пріоритетом перевірки високопосадовців; надати НАЗК доступ до іноземної фінансової інформації шляхом внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про запобігання корупції»;

шляхом внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про запобігання корупції»; усунути законодавчу прогалину щодо державних підприємств шляхом внесення змін до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», встановивши чіткі критерії для віднесення підприємств до державних, а їхніх посадових осіб — до декларантів;

шляхом внесення змін до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», встановивши чіткі критерії для віднесення підприємств до державних, а їхніх посадових осіб — до декларантів; на законодавчому рівні визначити НАЗК компетентним органом у сфері протидії відмиванню коштів , одержаних злочинним шляхом, для вдосконалення взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу та надати доступ до інформації про закордонні банківські рахунки шляхом внесення змін до відповідного законодавства;

, одержаних злочинним шляхом, для вдосконалення взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу та надати доступ до інформації про закордонні банківські рахунки шляхом внесення змін до відповідного законодавства; посилити інститут цивільної конфіскації необґрунтованих активів . Для цього рекомендується привести строки давності в адміністративних, цивільних та кримінальних справах у відповідність до практики держав — членів ЄС і запровадити механізм зупинення таких строків до ухвалення рішень у справах про незаконне збагачення;

. Для цього рекомендується привести строки давності в адміністративних, цивільних та кримінальних справах у відповідність до практики держав — членів ЄС і запровадити механізм зупинення таких строків до ухвалення рішень у справах про незаконне збагачення; посилити правову та операційну основу моніторингу способу життя , зокрема встановити базовий строк його проведення не менше шести місяців із визначенням прозорих підстав для продовження, наприклад у разі необхідності залучення інструментів міжнародного співробітництва та розшуку закордонних активів;

, зокрема встановити базовий строк його проведення не менше шести місяців із визначенням прозорих підстав для продовження, наприклад у разі необхідності залучення інструментів міжнародного співробітництва та розшуку закордонних активів; посилити ризик-орієнтоване визначення пріоритетів під час проведення повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя . Пріоритет пропонується надавати особам, які працюють у сферах із високим рівнем корупційних ризиків, зокрема в оподаткуванні, митній справі, публічних закупівлях та енергетиці. Також рекомендується вдосконалити процеси відбору декларацій для повної перевірки та переглянути ключові показники ефективності заходів фінансового контролю;

. Пріоритет пропонується надавати особам, які працюють у сферах із високим рівнем корупційних ризиків, зокрема в оподаткуванні, митній справі, публічних закупівлях та енергетиці. Також рекомендується вдосконалити процеси відбору декларацій для повної перевірки та переглянути ключові показники ефективності заходів фінансового контролю; надати незалежним експертам у межах зовнішнього незалежного аудиту НАЗК, технічної допомоги міжнародних партнерів або роботи групи з технічного аудиту можливість ознайомлюватися з конфігураційними налаштуваннями логічного та арифметичного контролю, технічними аспектами оцінювання ризиків і процедурами повної перевірки за умови дотримання вимог щодо конфіденційності та нерозголошення інформації, а також надавати рекомендації щодо їх удосконалення.

МВФ оцінив систему фінансового контролю

Експерти МВФ також комплексно оцінили архітектуру фінансового контролю — від системи оцінки ризиків декларацій за допомогою логічного та арифметичного контролю, автоматизованої та повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя, до взаємодії НАЗК з іншими державними органами.

У звіті зазначається, що українська система фінансового контролю посадовців є однією з найбільш комплексних серед країн, які впровадили електронне декларування. Водночас її подальший розвиток потребує відмови від визначеної кількості перевірок на користь удосконалення ризик-орієнтованого підходу.