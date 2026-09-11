Військовозобов’язаних автоматично вилучатимуть з військового обліку після досягнення граничного віку Сьогодні 16:26 — Особисті фінанси Особисто звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно

Військовозобов’язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, відтепер автоматично вилучатимуть з військового обліку в реєстрі Оберіг. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Кого автоматично виключатимуть з військового обліку

Граничний вік перебування в запасі залежить від військового звання:

60 років — для більшості військовозобов’язаних і резервістів;

65 років — для осіб, які мають звання вищого офіцерського складу.

До вищого офіцерського складу належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант і генерал, а серед корабельних звань — коммодор, контрадмірал, віцеадмірал та адмірал.

Як відбувається автоматичне виключення з військового обліку

Щодня реєстр Оберіг автоматично перевіряє дані військовозобов’язаних і резервістів — зокрема дату народження та військове звання.

Якщо людина досягла граничного віку перебування в запасі — 60 або 65 років залежно від військового звання — і в реєстрі є дані про її звання, її автоматично виключають з військового обліку.

Якщо на цей момент у людини є відстрочка або бронювання, вони автоматично скасовуються, адже після виключення з військового обліку більше не потрібні.

Як дізнатися, що вас виключили з військового обліку

Резерв+ надішле сповіщення про зміну статусу.

Після цього оновіть військово-обліковий документ у застосунку — в Резерв ID з’явиться статус «Виключений».

Що робити, якщо граничного віку вже досягли, а статус не змінився

Якщо вам уже виповнилося 60 років, а для вищого офіцерського складу — 65 років, але в Резерв+ досі відображається статус «На обліку»:

повторно авторизуйтеся в застосунку;

оновіть військово-обліковий документ.

Якщо статус не змінився, зверніться до ТЦК та СП. Там потрібно буде перевірити, чи правильно в реєстрі Оберіг зазначені ваша дата народження та військове звання.

Що буде з порушеннями правил військового обліку

Автоматичне виключення з військового обліку за віком не скасовує порушень, зафіксованих раніше. Якщо людина порушила правила військового обліку до досягнення граничного віку, це питання потрібно врегулювати окремо навіть після виключення з військового обліку.

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Частину штрафів можна сплатити онлайн у «Резерв+». Для цього потрібно:

відкрити розділ «Штрафи онлайн»;

подати заяву про визнання порушення;

дочекатися постанови від ТЦК та СП;

сплатити штраф.

Якщо зафіксовано кілька порушень, кожне потрібно врегулювати окремо.

Якщо онлайн-врегулювання для конкретного порушення недоступне, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Зокрема, лише через ТЦК та СП вирішується питання щодо неприбуття за мобілізаційним розпорядженням.