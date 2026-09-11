Військовозобов’язаних автоматично вилучатимуть з військового обліку після досягнення граничного віку

Військовозобов’язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, відтепер автоматично вилучатимуть з військового обліку в реєстрі Оберіг. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Кого автоматично виключатимуть з військового обліку
Граничний вік перебування в запасі залежить від військового звання:
60 років — для більшості військовозобов’язаних і резервістів;
65 років — для осіб, які мають звання вищого офіцерського складу.
До вищого офіцерського складу належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант і генерал, а серед корабельних звань — коммодор, контрадмірал, віцеадмірал та адмірал.
Якщо на цей момент у людини є відстрочка або бронювання, вони автоматично скасовуються, адже після виключення з військового обліку більше не потрібні.
Як дізнатися, що вас виключили з військового обліку
Резерв+ надішле сповіщення про зміну статусу.
Після цього оновіть військово-обліковий документ у застосунку — в Резерв ID з’явиться статус «Виключений».
Що робити, якщо граничного віку вже досягли, а статус не змінився
Якщо вам уже виповнилося 60 років, а для вищого офіцерського складу — 65 років, але в Резерв+ досі відображається статус «На обліку»:
повторно авторизуйтеся в застосунку;
оновіть військово-обліковий документ.
Якщо статус не змінився, зверніться до ТЦК та СП. Там потрібно буде перевірити, чи правильно в реєстрі Оберіг зазначені ваша дата народження та військове звання.
Що буде з порушеннями правил військового обліку
Автоматичне виключення з військового обліку за віком не скасовує порушень, зафіксованих раніше. Якщо людина порушила правила військового обліку до досягнення граничного віку, це питання потрібно врегулювати окремо навіть після виключення з військового обліку.
Частину штрафів можна сплатити онлайн у «Резерв+». Для цього потрібно:
відкрити розділ «Штрафи онлайн»;
подати заяву про визнання порушення;
дочекатися постанови від ТЦК та СП;
сплатити штраф.
Якщо зафіксовано кілька порушень, кожне потрібно врегулювати окремо.
Якщо онлайн-врегулювання для конкретного порушення недоступне, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Зокрема, лише через ТЦК та СП вирішується питання щодо неприбуття за мобілізаційним розпорядженням.
Якщо через порушення правил військового обліку ТЦК та СП уже звернувся до Нацполіції, це звернення залишиться чинним і після автоматичного виключення з військового обліку. Саме порушення також потрібно буде врегулювати окремо.