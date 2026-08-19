Як можна скасувати розшук ТЦК у «Резерв+» Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Як можна скасувати розшук ТЦК у «Резерв+»

Статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+» може з’явитися навіть тоді, коли людина впевнена, що з її військово-обліковими даними все гаразд.

Адвокат Ірина Боса пояснила у коментарі УНІАН , що робити у таких ситуаціях, як знятись з розшуку ТЦК через Резерв+ та скільки може тривати це зняття.

У яких випадках ТЦК подає у розшук

На думку експерта, перш ніж розбиратися, як прибрати статус у розшуку ТЦК, варто визначити, з чим саме пов’язана його поява. Загалом, вона виділила чотири найпоширеніші варіанти:

неоновлена інформація в реєстрі «Оберіг»;

непроходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

технічний збій;

пропущені строки продовження відстрочки.

У першому випадку вона порекомендувала насамперед відкрити застосунок «Резерв+» та перевірити, які саме дані застарілі, після чого спробувати оновити їх самостійно через спеціальну функцію («оновлення даних»).

Далі, якщо причина — відсутність у реєстрі результатів пройденої ВЛК, юрист порадила не панікувати, адже зазвичай це відбувається або через людський фактор, або через збій під час синхронізації між медичним закладом та «Оберегом». У такому випадку потрібно лише подати до ТЦК відповідне звернення з довідкою про проходження комісії.

Якщо ж ТЦК не відреагує, можна звернутися до адвоката, щоб той направив вже адвокатський запит. А за відсутності відповіді і на нього прийдеться подавати позов до адміністративного суду з вимогою визнати дії ТЦК протиправними.

Нарешті, коли йдеться про технічні проблеми із синхронізацією «Оберегу» та «Резерв+», фахівець порадила зачекати на оновлення або подати через «Резерв+» заявку на актуалізацію відомостей.

А ось закінчення строку відстрочки, за її словами, зазвичай не означає автоматичного отримання розшуку чи мобілізації, однак ТЦК може передати інформацію поліції для доставлення людини з метою уточнення даних чи проходження ВЛК.

Далі адвокат розповіла, що робити, якщо «прості способи» все ж не допомогли зняти розшук.

Якщо розшук з’явився через неоновлення даних

Так, якщо справа від початку була в застарілій інформації, але навіть після її актуалізації розшук не зник протягом кількох днів, адвокат порадила подати через розділ «Послуги» звернення з причиною «Помилка в даних». До нього варто додати відскановані документи, які підтверджують помилковість відомостей:

довідку про відстрочку;

наказ про бронювання;

результати ВЛК;

та інші (за потреби).

Водночас вона попередила, що саме надсилання інформації через застосунок не означає автоматичного зняття з розшуку — дані мають бути перевірені та звірені безпосередньо в реєстрі «Оберіг», і цей процес може зайняти певний час.

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Практична порада така: слід обов’язково зберігати скріншоти з датою та номером звернення.

Такі докази можуть знадобитися, якщо проблема не вирішиться і людині доведеться звертатися зі скаргою до ТЦК або до суду. Скріншоти підтверджуватимуть, що особа своєчасно намагалася виправити помилку.

Якщо розшук з’явився через непроходження ВЛК

Тут насамперед потрібно з’ясувати, чи справді людина не пройшла військово-лікарську комісію. Якщо вона без поважної причини не з’явилася на ВЛК, підстав для швидкого зняття статусу немає — комісію доведеться пройти.

Причому фахівець зазначила, що послідовність дій щодо того, як зняти розшук ТЦК — якщо є відстрочка, бронювання або навіть непридатність до служби — не змінюється. Тобто якщо людині було призначено пройти ВЛК, формально вона повинна з’явитися, навіть якщо це очевидна помилка.

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Водночас інша ситуація виникає, коли людина фактично пройшла ВЛК або має право на відстрочку, але відповідна інформація не відображається у «Оберезі». У такому разі статус «У розшуку» вже можна оскаржувати.

Адвокат розповіла про випадок зі своєї практики, коли чоловік неодноразово звертався до ТЦК з проханням виправити помилку та оформити відстрочку, але не тільки не отримав відповіді, а й опинився у розшуку через непроходження ВЛК. Однак зрештою суд визнав такі дії порушенням, оскільки статус виник просто через відсутність актуальної інформації.

Якщо проблема виникла через технічний збій

Коли ж ВЛК пройдена, дані актуальні, відстрочка чинна, але статус «У розшуку» все одно залишається, спочатку потрібно так само письмово звернутися до ТЦК. При цьому у заяві адвокат порадила максимально конкретно описати ситуацію та вказати:

дату проходження ВЛК;

дату оновлення даних;

період дії відстрочки;

що попри це статус не змінився.

Також до звернення потрібно додати копії документів, які підтверджують ці обставини.

Якщо ТЦК не відповість протягом 30 або 45 днів, можна звертатися до адвоката для направлення адвокатського запиту.

«З практики скажу, що зазвичай після адвокатського запиту з особи знімають розшук через технічний збій».

Однак якщо і це не допоможе, залишається звернення до суду.

Нагадаєср, що у «Резерв+» діє автоматичне продовження відстрочок вже для 22 категорій громадян.

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