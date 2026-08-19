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Ще одна країна змінила правила надання захисту українцям призовного віку

Світ
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Ще одна країна змінила правила надання захисту українцям призовного віку
Ще одна країна змінила правила надання захисту українцям призовного віку
З 20 серпня статус захисту S буде обмежено для певних інших груп осіб. Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення на своєму засіданні 19 серпня після консультацій з відповідними зацікавленими сторонами.
Про це йдеться в пресрелізі Федерального департаменту юстиції та поліції EJPD Швейцарії.

Які обмеження

Водночас вони вирішили обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС: з 31 липня тимчасовий захист надається лише тим, хто виконує військові зобов’язання, що діють в Україні.
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Вимога щодо виконання військових зобов’язань поширюється, зокрема, на громадян України віку призову, тих, хто перебуває у резерві, та тих, хто добровільно вступив до лав збройних сил. Швейцарія не є юридично зобов’язаною цим рішенням, прийнятим Радою ЄС.
Однак Федеральна рада вважає, що в інтересах Швейцарії узгодити свою практику з практикою ЄС. Отже, статус захисту S тепер надаватиметься лише особам, які виконують військові зобов’язання, які вони можуть мати в Україні. Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих 20 серпня або пізніше. Воно не впливає на осіб, яким вже надано статус захисту S.
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Обмеження статусу захисту S, що застосовується до осіб, зобов’язаних проходити військову службу, вимагає внесення змін до загального рішення Федеральної ради від 8 жовтня 2025 року щодо надання тимчасового захисту у зв’язку з ситуацією в Україні.

Продовження інтеграційних заходів

Щодо продовження статусу захисту S, Федеральна рада також вирішила продовжити спеціальні заходи підтримки біженців з України з цим статусом до 4 березня 2028 року; ці заходи, відомі як Програма S, були вперше прийняті 13 квітня 2022 року.
Особи, яким після п’яти років проживання у Швейцарії надається дозвіл на проживання категорії B, пов’язаний зі статусом захисту S, мають право на підтримку інтеграції в рамках кантональних програм інтеграції.
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Зміни після п’яти років проживання

З березня 2027 року перші українці, які звернуться за захистом до Швейцарії, проживуть тут п’ять років. Цей п’ятирічний період має значення для статусу проживання цих осіб.
Закон про притулок передбачає, що особи, які потребують захисту, мають право після п’яти років на отримання дозволу на проживання (дозвіл B), пов’язаного зі статусом захисту S.
Якщо статус захисту S буде анульовано, ці дозволи на проживання автоматично втрачають чинність. Дозволи видаються кантональною владою та не потребують схвалення SEM.
За матеріалами:
Finance.ua
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