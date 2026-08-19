Депортаційна служба та індивідуальний профіль іноземця: що пропнують в Польщі Сьогодні 17:23 — Світ

Депортаційна служба та індивідуальний профіль іноземця: що пропнують в Польщі

Колишній прем’єр та лідер асоціації Rozwój Plus Матеуш Моравецький запропонував створити індивідуальний профіль іноземця, оповіщення про депортацію та службу депортації.

Він наголосив, що для країни важлива «національна єдність та ідентичність поляків», пише inpoland.net.pl

Матеуш Моравецький заявив, що прагне, щоб Польща була «найбезпечнішою країною у світі». Саме це покладено в основу проєкту управління імміграцією, над яким працює його новостворена політсила.

Колишній очільник польського уряду зазначав, що його партія Rozwój Plus не погоджується на політику підпорядкування Єврокомісії у сфері міграційної політики. Політик повідомив, що його об’єднання підготувало програму, яка показує, що «той, хто хоче жити в Польщі, повинен дотримуватися законів, поважати польську культуру, вивчати польську мову та асимілюватися з поляками».

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Не мультикультуралізм, як колись казала Ангела Меркель, а тотальна, жорстока асиміляція. Немає мультикультуралізму; нас цікавить національна єдність та ідентичність поляків, — заявив Моравецький.

Він озвучив кілька пропозицій своєї партії щодо імміграції.

Серед пропозицій Rozwój Plus є створення індивідуального профіля іммігранта, де буде зібрано всю інформацію щодо законності перебування, працевлаштування, сплачених податків, сплачених внесків, а також міститимуться дані щодо порушення польського законодавства.

Другою пропозицією колишнього прем’єр-міністра було запровадження «оповіщення про депортацію». Як пояснив політик, якщо іноземець становитиме загрозу для безпеки або громадського порядку Польщі, буде спрацьовувати так зване попередження про депортацію, тобто активуватиметься робота всіх відповідних служб та негайно починатиметься процедура депортації.

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Також Моравецький пропонує створити новий орган — депортаційну службу. Співробітники цієї служби матимуть свою форму та будуть «чіткою ознакою додаткової безпеки та спокою на польських вулицях».

Колишній прем’єр також закликає поляків повертатися до Польщі зі своїм багажем досвіду та капіталом, накопиченим за кордоном, та інвестувати на батьківщині.

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