Якщо всі українці в Польщі не вийдуть на роботу, економіка зупиниться — заступник міністра ВС Польщі Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Якщо всі українці в Польщі не вийдуть на роботу, економіка зупиниться — заступник міністра ВС Польщі

Якби всі українці об’єдналися та не пішли б на роботу, польська економіка зупинилася б за одну ніч, заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик виданню «Gość Wydarzeń».

Він також розкритикував план партії «Право і справедливість» (PiS) депортувати безробітних українських чоловіків призовного віку.

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Заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі наголосив на внеску українців у функціонування польської економіки.

Він наголосив, що в різних секторах економіки ми щодня зустрічаємо українців, які працюють.

«Чи то пекарня, магазин знижок, будівництво чи транспорт», — перерахував він.

Українці на польському ринку праці

Дущик вважає, що в багатьох випадках брак участі України відчувалася б.

«Якби не громадяни України, ми б чекали на автобус 10 хвилин, а не п’ять. Бо вони заповнюють прогалини на польському ринку праці . Тому певна частина польської економіки залежить від біженців війни з України. Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це все частіше, бо якби у нас була така ситуація, одного дня, коли всі українці об’єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться «, — сказав він.

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Він також розкритикував ідею партії «Право і справедливість» (PiS) щодо депортації безробітних чоловіків призовного віку з України.

У цьому контексті в громадських обговореннях з’явилася цифра в три тисячі осіб. «Три тисячі — це невелика бригада. Нагадаю, що в Україні мобілізовано 900 тисяч людей, тому це зовсім не допомога. Насправді ж ті, хто не працює в Польщі, — це ті, хто доглядає за своїми дітьми-інвалідами, або ті, хто отримав поранення на передовій і проходить реабілітацію в Польщі», — сказав він.

Що буде після закінчення війни

На запитання, чи почнуть біженці повертатися до України після закінчення війни, Дущик відповів, що «це процес, який ми спостерігали в інших країнах, його дуже легко передбачити».

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«Трапляється, що ті, хто заявляє: „Я залишаюся“, виїжджають, бо щось відбувається. А ті, хто каже: „Я скоро поїду, коли закінчиться війна“, залишаються. Звичайно, ці тенденції змінюються з кожним місяцем, тому що коріння, закладене в суспільстві, в цьому випадку в Польщі, стає глибшим. Якщо хтось відправляє своїх дітей до школи, вони вивчають польську мову, і якщо вони активні на ринку праці, ймовірність їхнього повернення до України без сильного імпульсу до повернення дуже низька», — заявив він.

Він зазначив, що «слід порівняти ситуацію країни ЄС з усіма її перевагами — Польщі — і, водночас, України, яка переживає велику кризу — навіть після закінчення війни».

Нагадаємо, на сьогодні чисельність українців у Польщі оцінюють у близько 1,8−1,9 млн осіб.

Середній рівень зайнятості з урахуванням тих, хто прибув до 24 лютого 2022 року, і тих, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни, перевищує 80%, а враховуючи студентів, які працюють, цей показник зростає приблизно до 95%.

Це найвищий рівень зайнятості українців у ЄС.

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