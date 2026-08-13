Коли виплатять Національний кешбек за липень Сьогодні 12:29 — Фінтех і Картки

Жодних офіційних рішень про згортання чи зміну програми уряд поки не ухвалював

31 липня завершився термін використання коштів Національного кешбеку, нарахованих у межах першого етапу програми. Йдеться про виплати за покупки до квітня та за квітень включно, а також невикористані залишки «зимової тисячі». Після завершення цього терміну всі невитрачені кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Про це пише ICTV

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Коли виплатять кешбек за липень 2026 року

У застосунку «Дія» повідомили, що виплата кешбеку за травень і червень відбудеться із затримкою. Ці кошти планують перерахувати в серпні двома окремими платежами.

Чинний Порядок реалізації програми, затверджений постановою № 559, передбачає, що виплата за кожний звітний місяць здійснюється до кінця наступного місяця. Тобто, якщо порядок не зміниться, кешбек за липень 2026 року має надійти до кінця серпня.

Водночас Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації поки не повідомляли конкретної дати перерахування коштів за липневі покупки. Відомства також не заявляли про можливе відтермінування цих виплат.

Тож наразі орієнтиром залишаються строки, визначені урядовою постановою. Однак фактична дата надходження коштів поки невідома.

У «Дії» зазначили, що формування реєстру та виплата кешбеку за липень розпочнуться після того, як держава здійснить виплати за червень. Імовірно, це відбудеться не раніше вересня.

Чи можуть змінити програму Національного кешбеку

Після оновлення складу Кабінету Міністрів заяв про зміни або скасування програми «Національний кешбек» не було.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для УНІАН зазначив , що найближчим часом уряд буде зосереджений на важливіших для країни завданнях.

Серед них підготовка до опалювального сезону в умовах загрози нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі, завершення польових робіт, підтримка обороноздатності країни, а також реформування системи комплектування війська та оплати праці військовослужбовців.

На думку експерта, саме ці напрями будуть ключовими для роботи уряду найближчими місяцями. У зв’язку з цим він не виключає перегляду окремих державних програм, зокрема можливого скасування «Національного кешбеку».

Водночас наразі це лише оцінка економіста. Жодних офіційних рішень про згортання чи зміну програми уряд поки не ухвалював і не оприлюднював.

ICTV За матеріалами:

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