ПриватБанк поділився деталями свого нового сервісу підписок Сьогодні 13:00 — Фінтех і Картки

Партнерські пропозиції є основою підписки

ПриватБанк офіційно анонсував запуск сервісу підписок, який поєднає спеціальні ціни та переваги від партнерів банку з додатковими фінансовими умовами для клієнтів.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Підписки передбачатимуть додаткові знижки на продукти, пальне, посилки та стримінгові сервіси, зокрема кіно й музику. Крім того, клієнти зможуть отримувати знижені, а в окремих випадках нульові тарифи на банківські операції та перекази.

«Ми пропонуємо клієнтам не просто банківську картку, а новий формат користування банком — підписку, яка поєднує фінансові переваги зі спеціальними пропозиціями від партнерів. Головна цінність підписки — у можливості економити на сервісах, якими люди користуються щодня. Для активного користувача така економія може перевищувати вартість самої підписки і давати економію приблизно до 1000 грн у місяць», — зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Наразі продукт перебуває на стадії закритого бета-тестування. Для всіх клієнтів його планують зробити доступним у вересні 2026 року.

Які переваги матимуть підписники

Партнерські пропозиції є основою підписки. Додатково клієнти отримуватимуть вигідніші умови користування банківськими продуктами, зокрема спеціальні тарифи, кешбек, ставки, кредитні умови та інші фінансові переваги.

Водночас ПриватПідписка не є платою за базове користування банком.

Для клієнтів, яким достатньо стандартних банківських послуг і які не хочуть користуватися додатковими пропозиціями партнерів, залишиться безкоштовний рівень обслуговування. Для нього ПриватБанк також скасовує низку комісій.

«Підписка — це вибір клієнта. Якщо людині достатньо базових банківських послуг, вона може користуватися безкоштовним рівнем. Якщо ж клієнт регулярно користується сервісами партнерів, підписка дає можливість отримувати їх на спеціальних умовах і додатково користуватися вигіднішими банківськими пропозиціями», — пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ПриватБанк готує запуск платної підписки з додатковими перевагами для клієнтів. Сервіс передбачатиме щомісячну оплату, натомість користувачі отримуватимуть вигідніші тарифи та додаткові можливості. Попередньо після запуску буде доступно три варіанти:

«Приват» — звичний і нинішній набір послуг та тарифів;

«Приват Pro» — 129 грн на місяць;

«Спільно Pro» — 300 грн на місяць.

Також ми розповідали , що ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.

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