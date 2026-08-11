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ПриватБанк поділився деталями свого нового сервісу підписок

Фінтех і Картки
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Партнерські пропозиції є основою підписки
Партнерські пропозиції є основою підписки
ПриватБанк офіційно анонсував запуск сервісу підписок, який поєднає спеціальні ціни та переваги від партнерів банку з додатковими фінансовими умовами для клієнтів.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Підписки передбачатимуть додаткові знижки на продукти, пальне, посилки та стримінгові сервіси, зокрема кіно й музику. Крім того, клієнти зможуть отримувати знижені, а в окремих випадках нульові тарифи на банківські операції та перекази.
«Ми пропонуємо клієнтам не просто банківську картку, а новий формат користування банком — підписку, яка поєднує фінансові переваги зі спеціальними пропозиціями від партнерів. Головна цінність підписки — у можливості економити на сервісах, якими люди користуються щодня. Для активного користувача така економія може перевищувати вартість самої підписки і давати економію приблизно до 1000 грн у місяць», — зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Наразі продукт перебуває на стадії закритого бета-тестування. Для всіх клієнтів його планують зробити доступним у вересні 2026 року.
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Які переваги матимуть підписники

Партнерські пропозиції є основою підписки. Додатково клієнти отримуватимуть вигідніші умови користування банківськими продуктами, зокрема спеціальні тарифи, кешбек, ставки, кредитні умови та інші фінансові переваги.
Водночас ПриватПідписка не є платою за базове користування банком.
Для клієнтів, яким достатньо стандартних банківських послуг і які не хочуть користуватися додатковими пропозиціями партнерів, залишиться безкоштовний рівень обслуговування. Для нього ПриватБанк також скасовує низку комісій.
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«Підписка — це вибір клієнта. Якщо людині достатньо базових банківських послуг, вона може користуватися безкоштовним рівнем. Якщо ж клієнт регулярно користується сервісами партнерів, підписка дає можливість отримувати їх на спеціальних умовах і додатково користуватися вигіднішими банківськими пропозиціями», — пояснив Мусієнко.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ПриватБанк готує запуск платної підписки з додатковими перевагами для клієнтів. Сервіс передбачатиме щомісячну оплату, натомість користувачі отримуватимуть вигідніші тарифи та додаткові можливості. Попередньо після запуску буде доступно три варіанти:
  • «Приват» — звичний і нинішній набір послуг та тарифів;
  • «Приват Pro» — 129 грн на місяць;
  • «Спільно Pro» — 300 грн на місяць.
Також ми розповідали, що ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехПриватБанкМобільний банкінгПриват24
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