НБУ зобов’яже банки інформувати клієнтів про статус платежів Сьогодні 11:02 — Фінтех і Картки

Нові правила роботи ТрекСЕП

Національний банк України запроваджує нові вимоги до функціонування трекінг-сервісу платіжних операцій Системи електронних платежів (ТрекСЕП). Учасники СЕП мають передавати інформацію про статус виконання платежів, а з 1 січня 2027 року забезпечити клієнтам можливість дистанційно отримувати інформацію про перебіг операцій.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Які вимоги встановив НБУ

Змінами до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті встановлюється обов’язок учасників СЕП:

надсилати до центру оброблення СЕП (ЦОСЕП) інформацію про статус виконання платіжної операції в найкоротший строк після проходження певних етапів її виконання, але не пізніше ніж через одну годину після встановлення статусу виконання в системах автоматизації учасника СЕП та небанківського надавача платіжних послуг, який виконує зазначену платіжну операцію через цього учасника СЕП;

забезпечити користувачу платіжних послуг можливість виконання засобами дистанційної комунікації запиту про статус платіжної операції шляхом надсилання до ЦОСЕП повідомлення ТрекСЕП;

надати користувачу платіжних послуг засобами дистанційної комунікації інформацію про етапи виконання платіжної операції, отриману від ТрекСЕП у повідомленні ТрекСЕП.

Такі зміни мають забезпечити функціонування ТрекСЕП, завдяки чому платник та отримувач коштів зможуть відстежувати проходження платежу за всім ланцюгом виконання платіжної операції.

Водночас вимоги щодо забезпечення користувачу платіжних послуг можливості дистанційно виконувати запит про статус платіжної операції та надання інформації про етапи її виконання набирають чинності з 1 січня 2027 року.

Що це означає для клієнтів банків

Згідно з постановою, учасник СЕП буде зобов’язаний забезпечити користувачу платіжних послуг можливість дистанційно запитувати статус платіжної операції. Для цього до ЦОСЕП надсилатиметься повідомлення ТрекСЕП.

Крім того, учасник СЕП має надавати користувачу платіжних послуг засобами дистанційної комунікації інформацію про етапи виконання платіжної операції, отриману від ТрекСЕП у повідомленні ТрекСЕП.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України пропонує внести зміни до низки нормативно-правових актів, що регулюють безготівкові розрахунки користувачів у національній валюті та залучення банками коштів на вкладні (депозитні) рахунки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.