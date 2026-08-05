НБУ пропонує нові правила для безготівкових розрахунків та депозитів Сьогодні 10:00 — Фінтех і Картки

Національний банк ініціює зміни до низки нормативно-правових актів

Національний банк України пропонує внести зміни до низки нормативно-правових актів, що регулюють безготівкові розрахунки користувачів у національній валюті та залучення банками коштів на вкладні (депозитні) рахунки.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зміни мають забезпечити відповідність нормативно-правових актів вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» та нормам ЄС, а також удосконалити процедуру стягнення коштів боржників, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках.

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Які зміни пропонує НБУ

Регулятор планує:

поширити на банки фінансової інклюзії вимоги нормативно-правового акта щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій у частині залучення ними коштів від осіб, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

уточнити норми, пов’язані з поверненням банками коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку за договором банківського строкового вкладу та арештованих.

Автоматизоване оброблення кредитових переказів

Крім того, у межах підготовки вступу України до ЄС Національний банк має намір встановити вимогу до надавачів платіжних послуг, залучених до виконання кредитового переказу. Вони мають забезпечувати автоматизоване оброблення платіжних операцій без будь-якого ручного втручання на всіх етапах їх виконання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника — примусового списання або стягнення коштів. Зокрема, зміни стосуються випадків, коли на рахунку платника на момент прийняття відповідної платіжної інструкції недостатньо коштів або їх немає зовсім.

Національний банк уніс зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 163 (зі змінами). Зокрема, регулятор:

удосконалив процедуру накопичення коштів на рахунку платника у разі їх відсутності або недостатності для виконання платіжної інструкції стягувача. Це має підвищити ефективність виконання таких платіжних інструкцій;

посилив вимоги щодо заповнення обов’язкового реквізиту «Код платника / фактичного платника / платника за послугою з переказу коштів» під час сплати податків, зборів та інших платежів до державного і місцевих бюджетів.

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