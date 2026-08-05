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НБУ пропонує нові правила для безготівкових розрахунків та депозитів

Фінтех і Картки
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Національний банк ініціює зміни до низки нормативно-правових актів
Національний банк ініціює зміни до низки нормативно-правових актів
Національний банк України пропонує внести зміни до низки нормативно-правових актів, що регулюють безготівкові розрахунки користувачів у національній валюті та залучення банками коштів на вкладні (депозитні) рахунки.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зміни мають забезпечити відповідність нормативно-правових актів вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» та нормам ЄС, а також удосконалити процедуру стягнення коштів боржників, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках.

Які зміни пропонує НБУ

Регулятор планує:
  • поширити на банки фінансової інклюзії вимоги нормативно-правового акта щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій у частині залучення ними коштів від осіб, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
  • уточнити норми, пов’язані з поверненням банками коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку за договором банківського строкового вкладу та арештованих.

Автоматизоване оброблення кредитових переказів

Крім того, у межах підготовки вступу України до ЄС Національний банк має намір встановити вимогу до надавачів платіжних послуг, залучених до виконання кредитового переказу. Вони мають забезпечувати автоматизоване оброблення платіжних операцій без будь-якого ручного втручання на всіх етапах їх виконання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника — примусового списання або стягнення коштів. Зокрема, зміни стосуються випадків, коли на рахунку платника на момент прийняття відповідної платіжної інструкції недостатньо коштів або їх немає зовсім.
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Національний банк уніс зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 163 (зі змінами). Зокрема, регулятор:
  • удосконалив процедуру накопичення коштів на рахунку платника у разі їх відсутності або недостатності для виконання платіжної інструкції стягувача. Це має підвищити ефективність виконання таких платіжних інструкцій;
  • посилив вимоги щодо заповнення обов’язкового реквізиту «Код платника / фактичного платника / платника за послугою з переказу коштів» під час сплати податків, зборів та інших платежів до державного і місцевих бюджетів.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУДепозитиКартки
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