НБУ змінив правила примусового списання коштів з рахунків Сьогодні 10:02 — Фінтех і Картки

Погашення податкового боргу

Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника — примусового списання або стягнення коштів. Зокрема, зміни стосуються випадків, коли на рахунку платника на момент прийняття відповідної платіжної інструкції недостатньо коштів або їх немає зовсім.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Пропозиції щодо необхідності внесення змін надійшли до Національного банку від Державної податкової служби України у зв’язку із запуском механізму електронного стягнення коштів для погашення податкового боргу. Він побудований на використанні міжнародного стандарту ISO 20022.

Що змінив Нацбанк

Національний банк уніс зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 163 (зі змінами). Зокрема, регулятор:

удосконалив процедуру накопичення коштів на рахунку платника у разі їх відсутності або недостатності для виконання платіжної інструкції стягувача. Це має підвищити ефективність виконання таких платіжних інструкцій;

посилив вимоги щодо заповнення обов’язкового реквізиту «Код платника / фактичного платника / платника за послугою з переказу коштів» під час сплати податків, зборів та інших платежів до державного і місцевих бюджетів.

Коли набудуть чинності нові вимоги

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 30 липня 2026 року № 83 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

Постанова набрала чинності з 1 серпня 2026 року.

Водночас надавачі платіжних послуг матимуть місяць, щоб привести свою діяльність у відповідність до оновлених вимог регулятора.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні змінюються підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб. Найбільше зміни відчують новостворені фізичні особи-підприємці та ті ФОП, які тривалий час не здійснювали діяльності й відновлюють роботу.

Згідно з документом, з 14 серпня для нових і неактивних ФОПів встановлять такі місячні ліміти на перекази:

для ФОП першої групи — до 600 тис. грн;

для ФОП другої та третьої груп — до 3 млн грн.

Другий етап запровадять у листопаді 2026 року. Тоді ліміти зменшать:

для ФОП першої групи — до 400 тис. грн на місяць;

для ФОП другої та третьої груп — до 1 млн грн.

Для інших фізичних осіб-підприємців і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, єдиних лімітів не передбачено.

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