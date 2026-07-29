Соцмережа X запустила фінансовий сервіс X Money зі своєю дебетовою карткою Сьогодні 02:48 — Фінтех і Картки

X Money інтегрований із Visa та Apple Wallet

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, офіційно запустила фінансовий сервіс X Money.

Після закритого бета-тестування він став доступний передплатникам Premium і Premium+ у США віком від 18 років. Сервіс дозволяє відкривати депозитний рахунок, здійснювати перекази між користувачами та користуватися дебетовою карткою.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Які можливості пропонує X Money

X Money інтегрований із Visa та Apple Wallet. Користувачам доступна як цифрова, так і фізична металева дебетова картка, яку можна персоналізувати, додавши свій нікнейм у X.

Також сервіс пропонує до 6% річних на кошти, кешбек до 3%, відсутність комісії за міжнародні транзакції та можливість отримувати зарплату через достроковий прямий депозит.

Розмір відсотків і бонусів залежить від рівня підписки X та інших умов, наприклад регулярного поповнення рахунку. Водночас кешбек поширюється не на всі покупки. Хоча X Payments LLC не є банком, кошти користувачів зберігаються в Cross River Bank, який входить до системи страхування депозитів FDIC.

Запуск X Money є частиною стратегії перетворення X на універсальний «додаток для всього», який поєднуватиме соціальну мережу, платежі та інші цифрові сервіси.

Поки що новий фінансовий продукт доступний лише у США, а інформації про його вихід на інші ринки компанія не оприлюднила.

iTechua За матеріалами:

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