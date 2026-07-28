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В США випробують найбільший електричний літак у світі

Фінтех і Картки
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В США випробують найбільший електричний літак у світі
В США випробують найбільший електричний літак у світі
Компанія Heart Aerospace отримала дозвіл Федерального управління цивільної авіації США (FAA) на льотні випробування демонстратора технологій під назвою X1.
Це означає, що перший політ машини може відбутися вже найближчими тижнями, повідомляє офіційний сайт Heart Aerospace.
Йдеться про демонстратор 30-місного гібридно-електричного регіонального літака ES-30. З розмахом крила 32 м та максимальною злітною масою понад 11 тонн X1 стане найбільшим електричним літаком, який будь-коли підіймався в повітря.
Попереду на Heart Aerospace чекають багато місяців тестів, результати яких стануть основою для сертифікації серійного літака.

Heart Aerospace — довідка

Історія молодої компанії Heart Aerospace виявилася насиченою. Хоча прототип літального апарату побудували у Швеції, у 2025 році компанія закрила свій європейський офіс і переїхала до США. У Heart Aerospace пояснили це прагненням бути ближче до інвесторів і постачальників авіаційної галузі.
Сьогодні авіакомпанії United Airlines та Air Canada вже оформили попередні замовлення на регіональний гібридно-електричний літак ES-30. Він розрахований на перевезення 30 пасажирів. Літак має дальність польоту до 200 км лише на електротязі та до 800 км у гібридному режимі.
Передбачається, що головними перевагами ES-30 будуть майже нульові викиди шкідливих речовин, дуже малий рівень шуму та загальна економічність.
За матеріалами:
УНІАН
Фінтех
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