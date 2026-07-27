НБУ пропонує змінити порядок відкриття та закриття банківських рахунків Сьогодні 16:03 — Фінтех і Картки

Проєкт постанови передбачає можливість для банків фінансової інклюзії залучати комерційних агентів на підставі відповідного договору.

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Необхідність внесення змін пов’язана з імплементацією положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні».

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Що пропонує Нацбанк

Проєкт постанови передбачає можливість для банків фінансової інклюзії залучати комерційних агентів на підставі відповідного договору.

Такі агенти зможуть від імені банку:

консультувати клієнтів;

пропонувати банківські послуги;

готувати та укладати договори банківського рахунку;

укладати договори банківського вкладу;

укладати договори рахунку умовного зберігання (ескроу).

Крім того, документ пропонує врегулювати перелік клієнтів, яким банки фінансової інклюзії матимуть право відкривати рахунки.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків».

Зауваження та пропозиції до документа прийматимуть до 10 серпня 2026 року включно.

Що відомо про банки фінансової інклюзії в Україні

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів, які визначають порядок регулювання та нагляду за діяльністю нового типу фінансових установ — банків фінансової інклюзії (БФІ).

Запуск банків фінансової інклюзії має забезпечити повноцінний доступ до фінансових послуг для населення, соціально вразливих груп і малого бізнесу на віддалених, малонаселених та наближених до зони бойових дій територіях.

Також ми писали , що регулятор розширив перелік способів верифікації клієнтів-фізичних осіб для потреб фінансової інклюзії, а також надав право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів комерційним агентам банку фінансової інклюзії. Під час верифікації передбачено можливість пред’явлення оригіналу документа третьою особою (супроводжувачем або довіреною особою) чи за допомогою працівника банку, який здійснює верифікацію, якщо клієнт не може зробити це самостійно.

Крім того, згода клієнта на проведення фотофіксації може бути підтверджена за допомогою аудіо- або відеозапису у разі неможливості засвідчити її власноручним чи електронним підписом.

Обмежена банківська ліцензія дозволить створювати БФІ великим роздрібним або поштовим компаніям, які вже мають широку мережу відділень і клієнтів. Новостворені банки повинні будуть працювати як окремі юридичні особи у формі акціонерного товариства.

Такі банки обслуговуватимуть:

фізичних осіб;

малий бізнес;

благодійні та громадські організації;

державні органи та органи місцевого самоврядування;

інших споживачів фінансових послуг.

При цьому вони не зможуть працювати з середнім та великим бізнесом або здійснювати складні фінансові операції на ринку капіталу. Також буде обмежено максимальну суму кредиту для одного позичальника.

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