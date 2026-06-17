НБУ запускає банки фінансової інклюзії: затверджено правила роботи Сьогодні 09:15

НБУ запускає банки фінансової інклюзії: затверджено правила роботи

Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів, які визначають порядок регулювання та нагляду за діяльністю нового типу фінансових установ — банків фінансової інклюзії (БФІ).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Метою створення таких банків є розширення доступу населення до якісних і безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема у прифронтових та деокупованих громадах. Йдеться про регіони, де через безпекові ризики відсутні банківські відділення або повноцінна робота дистанційних банківських сервісів ускладнена через перебої зі зв’язком.

Що врегульовують нові правила

Пакет змін до нормативно-правових актів НБУ визначає:

порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному БФІ та переоформлення банківської ліцензії діючого банку на обмежену ліцензію БФІ;

вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду радою БФІ стратегії та бізнес-плану, а також стосовно змісту цих та інших внутрішніх документів, зокрема врахування у них особливостей надання послуг за межами приміщення БФІ (відділення);

порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг;

вимоги щодо інтеграції особливостей діяльності в системи внутрішнього контролю та управління ризиками БФІ;

незастосування до БФІ вимог для новостворених та спеціалізованих банків тощо.

Відповідні зміни внесено до низки нормативних документів НБУ, зокрема до інструкцій і положень щодо регулювання діяльності банків, ліцензування, управління ризиками, внутрішнього контролю, проведення інспекційних перевірок та залучення комерційних агентів.

Для чого створюють банки фінансової інклюзії

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що запуск банків фінансової інклюзії має забезпечити повноцінний доступ до фінансових послуг для населення, соціально вразливих груп і малого бізнесу на віддалених, малонаселених та наближених до зони бойових дій територіях.

«Банк фінансової інклюзії має вирішити питання повноцінного доступу населення, зокрема соціально вразливих груп, та малого бізнесу до фінансових послуг на віддалених малонаселених територіях, наближених до воєнних дій, та на звільнених територіях», — зазначив Пишний.

За його словами, це є важливою складовою трансформації фінансового сектору, яку Нацбанк розпочав у 2024 році.

Коли запрацюють нові правила

Зміни затверджені постановами правління НБУ від 12 червня 2026 року № 61, № 64 та № 65. Вони набудуть чинності одночасно із введенням у дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» — 26 червня 2026 року.

Після набрання чинності постановами заявники зможуть подавати до НБУ документи для отримання відповідної ліцензії.

Як зазначають у НБУ, закон про банки фінансової інклюзії був розроблений на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

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За оцінками Світового банку, рівень фінансової інклюзії в Україні у 2021 році становив 84%, що на 11 відсоткових пунктів менше за цільовий показник у 95%.

Повномасштабна війна додатково загострила проблему доступу до фінансових послуг через скорочення мережі банківських відділень і банкоматів унаслідок руйнувань або припинення роботи.

У межах реформи фінансового сектору Національний банк також:

схвалив методичні рекомендації з правил інклюзивного надання фінансових послуг в установах України та вимоги до банків і небанківських фінансових установ забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% відокремлених підрозділів у регіоні;

запровадив новий інструмент у межах наглядових процедур, з використанням якого доступність фінансових послуг стане предметом інспекційної перевірки;

уклав Хартію фінансової інклюзії і реінтеграції ветеранів та працює з ЄБРР над її масштабуванням;

презентував скорингову модель самооцінки фінансових установ як роботодавців і надавачів фінансових послуг для ветеранів;

упровадив власну оновлену програму з підтримки ветеранів з метою створення комфортних та продуктивних умов для роботи ветеранів у НБУ;

розпочав розроблення Стратегії розвитку фінансової інклюзії України, яка буде враховувати власний досвід, кращі міжнародні практики і реалії воєнного часу.

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