Як змінювалася кількість працевлаштованих українців протягом великої війни (інфографіка) Сьогодні 09:08

Офіційно працевлаштованих українців стає менше з кожним роком великої війни, Фото: magnific

За роки великої війни в Україні зменшилася кількість офіційно працевлаштованих громадян. Якщо у 2021−2022 роках їх було понад 12 млн, то за підсумками 2025 року ця цифра скоротилася до 10,9 млн осіб. За даними служби зайнятості, у першому кварталі поточного року в Україні офіційно були працевлаштовані 9,4 млн осіб.

Як змінювалася кількість офіційно працевлаштованих українців протягом останніх п’яти років, розповідає «Слово і діло».

Як змінювалася чисельність працевлаштованих українців, Інфографіка: Слово і діло

У довоєнному 2021 році в Україні офіційну роботу мали 12,817 млн осіб (ті, що сплачують ЄСВ), з них найманих працівників — 11,7 млн осіб. Протягом 2021 року офіційно звільнили з роботи 3,6 млн працівників.

У перший рік повномасштабного вторгнення, коли значна частина громадян виїхала за кордон, а деякі підприємства або компанії призупинили роботу, в Україні частка офіційно працевлаштованих змінилася несуттєво — 12,082 млн, з них 11,096 млн — наймані працівники. Звільнених також була схоже кількість з попереднім роком — 3,038 млн.

Ситуація почала змінюватися з 2023 року, кількість українців, які офіційно мали роботу, скоротилася до 11,421 млн, а у 2024-му — до 11,312 млн осіб. Щодо звільнених, то їхня кількість також зменшилася: 2023 — 2,679 млн працівників, 2024 — 2,701 млн.

Торік в Україні офіційно працювали і сплачували ЄСВ 10,967 млн громадян, тобто — найменше за роки великої війни. З цієї кількості найманими співробітниками значилися 10,414 млн осіб. Звільнили з роботи у 2025 році 2,605 млн українців.

У 2026 році (з січня по квітень) служба зайнятості звітувала про 9,498 млн українців, які мали офіційну роботу. Звільнилися з роботи за перші чотири місяці року 884 тисячі українців.

До цього Finance.ua зазначав , що під час повномасштабної війни частка жінок серед безробітних в Україні зросла до 81%.

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