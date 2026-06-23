Під час війни частка жінок серед безробітних в Україні зросла до 81%

За словами посадовця, з 2025 року в Україні реалізується експериментальний проєкт, який дає змогу жінкам здобути професії, що традиційно вважалися чоловічими.
«Згідно з умовами програми, навчання здійснюється за 31 професією. Обов’язковою умовою є працевлаштування жінок після завершення навчання», — повідомив Павленко.
З початку 2026 року на навчання в межах цієї програми було направлено 402 жінки.
У той же час Павленко повідомив, що «в Україні розрахунок даних щодо рівня безробіття населення здійснюється Державною службою статистки України на підставі обстежень робочої сили». Але, починаючи з 2022 року, результати відповідного обстеження органами статистики не оприлюднюються.
«За останніми оприлюдненими даними, у 2021 році рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) серед населення віком 15−70 років становив 9,9% робочої сили», — повідомив посадовець ДЦЗ.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав, що середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн. У чоловіків — 33 798 грн, а в жінок — 24 791 грн. Різниця становить майже 10 тис. грн. Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах: