Під час війни частка жінок серед безробітних в Україні зросла до 81% Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Частка жінок серед безробітних зросла з 55% до 81%

Під час повномасштабної війни частка жінок серед безробітних в Україні зросла до 81%.

Про це розповів заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Якщо до початку повномасштабної війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%», — зазначив Павленко.

Для жінок діє програма опанування нових професій

За словами посадовця, з 2025 року в Україні реалізується експериментальний проєкт, який дає змогу жінкам здобути професії, що традиційно вважалися чоловічими.

«Згідно з умовами програми, навчання здійснюється за 31 професією. Обов’язковою умовою є працевлаштування жінок після завершення навчання», — повідомив Павленко.

З початку 2026 року на навчання в межах цієї програми було направлено 402 жінки.

У той же час Павленко повідомив, що «в Україні розрахунок даних щодо рівня безробіття населення здійснюється Державною службою статистки України на підставі обстежень робочої сили». Але, починаючи з 2022 року, результати відповідного обстеження органами статистики не оприлюднюються.

«За останніми оприлюдненими даними, у 2021 році рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) серед населення віком 15−70 років становив 9,9% робочої сили», — повідомив посадовець ДЦЗ.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав , що середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн. У чоловіків — 33 798 грн, а в жінок — 24 791 грн. Різниця становить майже 10 тис. грн. Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах:

47,1% - мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;

38,7% - фінансової та страхової діяльності;



37,8% - інформації та телекомунікацій.



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