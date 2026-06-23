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Сезонна робота в Одесі та Карпатах: де платять більше влітку 2026 року

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На посаду бариста в Одесі фіксували в середньому 7 відгуків на 1 оголошення
На посаду бариста в Одесі фіксували в середньому 7 відгуків на 1 оголошення
У період літніх відпусток найбільш популярними напрямками для відпочинку в Україні традиційно залишаються Одеса та Карпати. Зростання туристичного потоку впливає і на ринок праці, стимулюючи попит на сезонних працівників. Попри різну динаміку в Одесі та Карпатах, в обох регіонах спостерігається попит на працівників у сфері обслуговування та послуг.
Про це свідчать дані OLX Робота.

Одеса

Напередодні літнього сезону ринок праці в Одесі залишається активним. Серед професій, на які роботодавці найчастіше шукають працівників:
  • продавець — медіанна зарплата 26 тис. грн;
  • водій — 42,5 тис. грн;
  • кухар — 30 тис. грн;
  • вантажник — 29 тис. грн;
  • різноробочий — 27,5 тис. грн;
  • прибиральниця — 16 тис. грн;
  • бариста — 22,5 тис. грн;
  • офіціант — 25 тис. грн.
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Порівняно з травнем минулого року медіанні зарплати за низкою професій суттєво зросли. Зокрема, для вантажників на 29%, прибиральниць на 18%, кухарів на 20%, продавців на 16%, водіїв на 13%.
Кількість вакансій в Одесі майже не змінилася порівняно з травнем 2025 року, продемонструвавши незначне зростання на 1%.
Попит на роботу в Одесі напередодні літа також є високим — подекуди сягає понад 5 відгуків на 1 оголошення.
Наприклад, найвищою у травні 2026 була конкуренція на вакансії адміністратора — на 1 оголошення з пропозицією роботи припадало майже 11 відгуків. На другому місці — вакансія різноробочого, де спостерігали 8 відгуків на 1 оголошення. На посаду бариста в Одесі фіксували в середньому 7 відгуків на 1 оголошення, а на посади прибиральниці та охоронця — 6 відгуків на 1 оголошення. Також затребуваними серед шукачів є посади водія (5 відгуків на 1 оголошення), кухаря (3 відгуки на 1 оголошення).

Карпати

У Карпатському регіоні ринок праці також демонструє високу активність. Найчастіше роботодавці шукають:
  • продавців — медіанна зарплата 18,5 тис. грн;
  • кухарів — 25 тис. грн;
  • водіїв — 32,5 тис. грн;
  • адміністраторів — 22 тис. грн;
  • покоївок — 22,5 тис. грн;
  • прибиральниць — 14,9 тис. грн;
  • різноробочих — 30 тис. грн;
  • вантажників — 21,3 тис. грн.
Порівняно з травнем минулого року кількість вакансій у Карпатах зросла майже на 13%.
За рік медіанні зарплати за окремими професіями суттєво підвищилися. Найбільше зростання зафіксували для водіїв (+30%), торгових представників (+25%), продавців (+23%) і покоївок (+15%).
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Водночас для деяких категорій працівників медіанні зарплати знизилися. Зокрема, для вантажників на 25%, а для прибиральниць на 28%.
Якщо аналізувати попит серед пошукачів роботи, то високою у травні 2026 була конкуренція на вакансії охоронця — в середньому 12 відгуків на 1 оголошення. Також активно відгукувались на пропозиції роботи покоївкою (7 відгуків на 1 оголошення), будівельником (6 відгуків на 1 оголошення), водієм, офіціантом, (5 відгуків на 1 оголошення).
Там, де зростає туристичний потік, зростає і потреба в працівниках. Попри різну динаміку в Одесі та Карпатах, в обох регіонах бачимо запит на працівників у сфері обслуговування та послуг. Щодо медіанних зарплат, тенденції позитивні: переважно фіксуємо зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на роботу — високий: кандидати активно відгукуються на оголошення від роботодавців.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення. Найбільше пропозицій було для різноробочих. Найбільше пропозицій сезонної роботи у травні 2026 року було для різноробочих. Медіанна заробітна плата за такими вакансіями становила 18,7 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаВакансіїЗарплатаРинок праціОдеса
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