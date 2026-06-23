Сезонна робота в Одесі та Карпатах: де платять більше влітку 2026 року Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

На посаду бариста в Одесі фіксували в середньому 7 відгуків на 1 оголошення

У період літніх відпусток найбільш популярними напрямками для відпочинку в Україні традиційно залишаються Одеса та Карпати. Зростання туристичного потоку впливає і на ринок праці, стимулюючи попит на сезонних працівників. Попри різну динаміку в Одесі та Карпатах, в обох регіонах спостерігається попит на працівників у сфері обслуговування та послуг.

Про це свідчать дані OLX Робота

Одеса

Напередодні літнього сезону ринок праці в Одесі залишається активним. Серед професій, на які роботодавці найчастіше шукають працівників:

продавець — медіанна зарплата 26 тис. грн;

водій — 42,5 тис. грн;

кухар — 30 тис. грн;

вантажник — 29 тис. грн;

різноробочий — 27,5 тис. грн;

прибиральниця — 16 тис. грн;

бариста — 22,5 тис. грн;

офіціант — 25 тис. грн.

Порівняно з травнем минулого року медіанні зарплати за низкою професій суттєво зросли. Зокрема, для вантажників на 29%, прибиральниць на 18%, кухарів на 20%, продавців на 16%, водіїв на 13%.

Кількість вакансій в Одесі майже не змінилася порівняно з травнем 2025 року, продемонструвавши незначне зростання на 1%.

Попит на роботу в Одесі напередодні літа також є високим — подекуди сягає понад 5 відгуків на 1 оголошення.

Наприклад, найвищою у травні 2026 була конкуренція на вакансії адміністратора — на 1 оголошення з пропозицією роботи припадало майже 11 відгуків. На другому місці — вакансія різноробочого, де спостерігали 8 відгуків на 1 оголошення. На посаду бариста в Одесі фіксували в середньому 7 відгуків на 1 оголошення, а на посади прибиральниці та охоронця — 6 відгуків на 1 оголошення. Також затребуваними серед шукачів є посади водія (5 відгуків на 1 оголошення), кухаря (3 відгуки на 1 оголошення).

Карпати

У Карпатському регіоні ринок праці також демонструє високу активність. Найчастіше роботодавці шукають:

продавців — медіанна зарплата 18,5 тис. грн;

кухарів — 25 тис. грн;

водіїв — 32,5 тис. грн;

адміністраторів — 22 тис. грн;

покоївок — 22,5 тис. грн;

прибиральниць — 14,9 тис. грн;

різноробочих — 30 тис. грн;

вантажників — 21,3 тис. грн.

Порівняно з травнем минулого року кількість вакансій у Карпатах зросла майже на 13%.

За рік медіанні зарплати за окремими професіями суттєво підвищилися. Найбільше зростання зафіксували для водіїв (+30%), торгових представників (+25%), продавців (+23%) і покоївок (+15%).

Читайте також Сезонна робота в Німеччині: коли не потрібно платити податки

Водночас для деяких категорій працівників медіанні зарплати знизилися. Зокрема, для вантажників на 25%, а для прибиральниць на 28%.

Якщо аналізувати попит серед пошукачів роботи, то високою у травні 2026 була конкуренція на вакансії охоронця — в середньому 12 відгуків на 1 оголошення. Також активно відгукувались на пропозиції роботи покоївкою (7 відгуків на 1 оголошення), будівельником (6 відгуків на 1 оголошення), водієм, офіціантом, (5 відгуків на 1 оголошення).

Там, де зростає туристичний потік, зростає і потреба в працівниках. Попри різну динаміку в Одесі та Карпатах, в обох регіонах бачимо запит на працівників у сфері обслуговування та послуг. Щодо медіанних зарплат, тенденції позитивні: переважно фіксуємо зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на роботу — високий: кандидати активно відгукуються на оголошення від роботодавців.

Читайте також Сезонна робота: 10 цікавих вакансій з різних сфер

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення. Найбільше пропозицій було для різноробочих. Найбільше пропозицій сезонної роботи у травні 2026 року було для різноробочих. Медіанна заробітна плата за такими вакансіями становила 18,7 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.