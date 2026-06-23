Сезонна робота в Одесі та Карпатах: де платять більше влітку 2026 року

У період літніх відпусток найбільш популярними напрямками для відпочинку в Україні традиційно залишаються Одеса та Карпати. Зростання туристичного потоку впливає і на ринок праці, стимулюючи попит на сезонних працівників. Попри різну динаміку в Одесі та Карпатах, в обох регіонах спостерігається попит на працівників у сфері обслуговування та послуг.
Наприклад, найвищою у травні 2026 була конкуренція на вакансії адміністратора — на 1 оголошення з пропозицією роботи припадало майже 11 відгуків. На другому місці — вакансія різноробочого, де спостерігали 8 відгуків на 1 оголошення. На посаду бариста в Одесі фіксували в середньому 7 відгуків на 1 оголошення, а на посади прибиральниці та охоронця — 6 відгуків на 1 оголошення. Також затребуваними серед шукачів є посади водія (5 відгуків на 1 оголошення), кухаря (3 відгуки на 1 оголошення).
Карпати
У Карпатському регіоні ринок праці також демонструє високу активність. Найчастіше роботодавці шукають:
продавців — медіанна зарплата 18,5 тис. грн;
кухарів — 25 тис. грн;
водіїв — 32,5 тис. грн;
адміністраторів — 22 тис. грн;
покоївок — 22,5 тис. грн;
прибиральниць — 14,9 тис. грн;
різноробочих — 30 тис. грн;
вантажників — 21,3 тис. грн.
Порівняно з травнем минулого року кількість вакансій у Карпатах зросла майже на 13%.
За рік медіанні зарплати за окремими професіями суттєво підвищилися. Найбільше зростання зафіксували для водіїв (+30%), торгових представників (+25%), продавців (+23%) і покоївок (+15%).
Водночас для деяких категорій працівників медіанні зарплати знизилися. Зокрема, для вантажників на 25%, а для прибиральниць на 28%.
Якщо аналізувати попит серед пошукачів роботи, то високою у травні 2026 була конкуренція на вакансії охоронця — в середньому 12 відгуків на 1 оголошення. Також активно відгукувались на пропозиції роботи покоївкою (7 відгуків на 1 оголошення), будівельником (6 відгуків на 1 оголошення), водієм, офіціантом, (5 відгуків на 1 оголошення).
Там, де зростає туристичний потік, зростає і потреба в працівниках. Попри різну динаміку в Одесі та Карпатах, в обох регіонах бачимо запит на працівників у сфері обслуговування та послуг. Щодо медіанних зарплат, тенденції позитивні: переважно фіксуємо зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на роботу — високий: кандидати активно відгукуються на оголошення від роботодавців.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення. Найбільше пропозицій було для різноробочих. Найбільше пропозицій сезонної роботи у травні 2026 року було для різноробочих. Медіанна заробітна плата за такими вакансіями становила 18,7 тис. грн.