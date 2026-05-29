Сезонна робота: 10 цікавих вакансій з різних сфер Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси Добірка актуальних сезонних вакансій у різних регіонах України Сезонна робота — це не лише можливість підзаробити влітку, а й шанс отримати перший досвід, змінити сферу діяльності або спробувати себе у новій професії. Наразі роботодавці активно шукають працівників у сферах обслуговування, ритейлу, агросектору, логістики, освіти та енергетики. Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою актуальних сезонних вакансій у різних регіонах України. Асистент педагога у «Монтессорі Перші Кроки» 📍Київ Центр дитячого розвитку «Монтессорі Перші Кроки», що входить до українсько-британської освітньої компанії, шукає працівника для літньої або постійної роботи. Майбутній працівник буде: допомагати педагогу в роботі з дітьми 3−6 років; доглядати за дітьми та підтримувати безпечне та комфортне середовище; супроводжувати режимні моменти: прогулянки, харчування та відпочинок; брати участь у проведенні занять та активностей; підтримувати порядок у класі. Комплектувальник товарів у METRO Україна 📍Львів Міжнародна торговельна компанія METRO Україна відкрила сезонний набір комплектувальників на період червень-серпень. Які основні обов'язки чекають на майбутнього працівника: розпакування та організація переміщення та зберігання товару; формування замовлень для клієнтів; контроль маркування, якості, відповідності документації та термінів реалізації товару; робота з електроштабелером, механічною роклою та електронавантажувачем. Монтажник сонячних електростанцій у Sunsay NRG 📍Луцьк Українська компанія у сфері сонячної енергетики шукає фахівців для роботи на двомісячному проєкті. Розглядають кандидатів із практичним досвідом роботи з електроінструментом. Перевагою буде досвід роботи на похилій покрівлі. Адміністратор у спортивному комплексі «Восход» 📍Дніпро Спортивний комплекс, що входить до структури корпорації «АТБ», запрошує адміністратора рецепції та басейну на сезонну роботу. Основні обов'язки: відповідати на дзвінки та консультувати клієнтів; стежити за порядком і комфортом у просторі; координувати відвідувачів та вирішувати поточні організаційні питання. Контролер-вагар в МХП 📍Меденичі/Вороблевичі (Львівська область) МХП відкрила сезонну вакансію контролера-вагаря зі стартом роботи з 1 липня. Робочий день майбутнього працівника включатиме: контроль відвантаження сільськогосподарської продукції з поля; перевірку і пломбування автомобілів після завантаження; внесення номерів пломб та даних авто та водіїв у планшет або облікову систему. Мерчендайзер у STV Group 📍Одеса Національний дистриб'ютор FMCG-продукції шукає мерчендайзерів на сезон травень-серпень. До обов'язків входитиме: відвідування торгових точок згідно із затвердженим маршрутом; викладання продукції відповідно до планограм та домовленостей; перевірка та контроль наявності товару; перевірка цінників; розміщення рекламних матеріалів. Продавець морозива у Milk Bar 📍Київ Milk Bar шукає продавців морозива для роботи у сезонних точках продажу, зокрема біля метро «Золоті Ворота» та у парку Шевченка. Графік: 2/2, 3/3 або 4/2 з 11:00 до 21:00. Пропонують, серед іншого: стабільні виплати двічі на місяць, дворазове харчування та корпоративні знижки. Важливими є досвід роботи з морозивом або вуличною їжею, базове знання касової дисципліни, медкнижка або готовність її оформити. Оператор полів зрошення у Harveast Holding 📍с. Липівка (Київська область) Агрохолдинг Harveast Holding шукає оператора дощувальних машин на сезон до жовтня з можливістю продовження роботи. Розглядають кандидатів без досвіду роботи, які прагнуть навчитися і сумлінно працювати. Адміністратор зони відпочинку у ЖК «Файна таун» 📍Київ Житловий комплекс шукає адміністратора басейнової зони на сезонну роботу. У вакансії повідомляють, що потрібно: консультувати мешканців та допомагати з питаннями відпочинку; стежити за чистотою та комфортом у зоні басейну; пояснювати правила користування. Графік: тиждень/тиждень, з 07:00 до 21:00. Менеджер з адміністративної діяльності у «Лінгвіст» 📍Київ Компанія «Лінгвіст», офіційний дистриб'ютор навчальної літератури, пропонує тимчасову зайнятість до 30 вересня 2026 року. Розглядають кандидатів з досвідом ведення таблиць у Google Sheets/Excel з використанням фільтрів та зведених даних. Надають пріоритет кандидатам з досвідом роботи з 1С/CRM, системами електронного документообігу. Пропонується навчання. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.