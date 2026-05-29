0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сезонна робота: 10 цікавих вакансій з різних сфер

Особисті фінанси
14
Добірка актуальних сезонних вакансій у різних регіонах України
Добірка актуальних сезонних вакансій у різних регіонах України
Сезонна робота — це не лише можливість підзаробити влітку, а й шанс отримати перший досвід, змінити сферу діяльності або спробувати себе у новій професії. Наразі роботодавці активно шукають працівників у сферах обслуговування, ритейлу, агросектору, логістики, освіти та енергетики.
Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою актуальних сезонних вакансій у різних регіонах України.

Асистент педагога у «Монтессорі Перші Кроки»

📍Київ
Центр дитячого розвитку «Монтессорі Перші Кроки», що входить до українсько-британської освітньої компанії, шукає працівника для літньої або постійної роботи.
Майбутній працівник буде:
  • допомагати педагогу в роботі з дітьми 3−6 років;
  • доглядати за дітьми та підтримувати безпечне та комфортне середовище;
  • супроводжувати режимні моменти: прогулянки, харчування та відпочинок;
  • брати участь у проведенні занять та активностей;
  • підтримувати порядок у класі.
Відгукнутися

Комплектувальник товарів у METRO Україна

📍Львів
Міжнародна торговельна компанія METRO Україна відкрила сезонний набір комплектувальників на період червень-серпень.
Які основні обов’язки чекають на майбутнього працівника:
  • розпакування та організація переміщення та зберігання товару;
  • формування замовлень для клієнтів;
  • контроль маркування, якості, відповідності документації та термінів реалізації товару;
  • робота з електроштабелером, механічною роклою та електронавантажувачем.
Відгукнутися
Місце для вашої реклами

Монтажник сонячних електростанцій у Sunsay NRG

📍Луцьк
Українська компанія у сфері сонячної енергетики шукає фахівців для роботи на двомісячному проєкті.
Розглядають кандидатів із практичним досвідом роботи з електроінструментом. Перевагою буде досвід роботи на похилій покрівлі.
Відгукнутися

Адміністратор у спортивному комплексі «Восход»

📍Дніпро
Спортивний комплекс, що входить до структури корпорації «АТБ», запрошує адміністратора рецепції та басейну на сезонну роботу.
Основні обов’язки:
  • відповідати на дзвінки та консультувати клієнтів;
  • стежити за порядком і комфортом у просторі;
  • координувати відвідувачів та вирішувати поточні організаційні питання.
Відгукнутися

Контролер-вагар в МХП

📍Меденичі/Вороблевичі (Львівська область)
МХП відкрила сезонну вакансію контролера-вагаря зі стартом роботи з 1 липня.
Робочий день майбутнього працівника включатиме:
  • контроль відвантаження сільськогосподарської продукції з поля;
  • перевірку і пломбування автомобілів після завантаження;
  • внесення номерів пломб та даних авто та водіїв у планшет або облікову систему.
Відгукнутися

Мерчендайзер у STV Group

📍Одеса
Національний дистриб’ютор FMCG-продукції шукає мерчендайзерів на сезон травень-серпень.
До обов’язків входитиме:
  • відвідування торгових точок згідно із затвердженим маршрутом;
  • викладання продукції відповідно до планограм та домовленостей;
  • перевірка та контроль наявності товару;
  • перевірка цінників;
  • розміщення рекламних матеріалів.
Відгукнутися

Продавець морозива у Milk Bar

📍Київ
Milk Bar шукає продавців морозива для роботи у сезонних точках продажу, зокрема біля метро «Золоті Ворота» та у парку Шевченка.
Графік: 2/2, 3/3 або 4/2 з 11:00 до 21:00.
Пропонують, серед іншого: стабільні виплати двічі на місяць, дворазове харчування та корпоративні знижки.
Важливими є досвід роботи з морозивом або вуличною їжею, базове знання касової дисципліни, медкнижка або готовність її оформити.
Відгукнутися

Оператор полів зрошення у Harveast Holding

📍с. Липівка (Київська область)
Агрохолдинг Harveast Holding шукає оператора дощувальних машин на сезон до жовтня з можливістю продовження роботи.
Розглядають кандидатів без досвіду роботи, які прагнуть навчитися і сумлінно працювати.
Відгукнутися

Адміністратор зони відпочинку у ЖК «Файна таун»

📍Київ
Житловий комплекс шукає адміністратора басейнової зони на сезонну роботу.
У вакансії повідомляють, що потрібно:
  • консультувати мешканців та допомагати з питаннями відпочинку;
  • стежити за чистотою та комфортом у зоні басейну;
  • пояснювати правила користування.
Графік: тиждень/тиждень, з 07:00 до 21:00.
Відгукнутися

Менеджер з адміністративної діяльності у «Лінгвіст»

📍Київ
Компанія «Лінгвіст», офіційний дистриб’ютор навчальної літератури, пропонує тимчасову зайнятість до 30 вересня 2026 року.
Розглядають кандидатів з досвідом ведення таблиць у Google Sheets/Excel з використанням фільтрів та зведених даних. Надають пріоритет кандидатам з досвідом роботи з 1С/CRM, системами електронного документообігу. Пропонується навчання.
Відгукнутися
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаВакансії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems