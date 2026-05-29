Сезонна робота: 10 цікавих вакансій з різних сфер Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Добірка актуальних сезонних вакансій у різних регіонах України

Сезонна робота — це не лише можливість підзаробити влітку, а й шанс отримати перший досвід, змінити сферу діяльності або спробувати себе у новій професії. Наразі роботодавці активно шукають працівників у сферах обслуговування, ритейлу, агросектору, логістики, освіти та енергетики.

Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою актуальних сезонних вакансій у різних регіонах України.

Асистент педагога у «Монтессорі Перші Кроки»

📍Київ

Центр дитячого розвитку «Монтессорі Перші Кроки», що входить до українсько-британської освітньої компанії, шукає працівника для літньої або постійної роботи.

Майбутній працівник буде:

допомагати педагогу в роботі з дітьми 3−6 років;

доглядати за дітьми та підтримувати безпечне та комфортне середовище;

супроводжувати режимні моменти: прогулянки, харчування та відпочинок;

брати участь у проведенні занять та активностей;

підтримувати порядок у класі.

Комплектувальник товарів у METRO Україна

📍Львів

Міжнародна торговельна компанія METRO Україна відкрила сезонний набір комплектувальників на період червень-серпень.

Які основні обов’язки чекають на майбутнього працівника:

розпакування та організація переміщення та зберігання товару;

формування замовлень для клієнтів;

контроль маркування, якості, відповідності документації та термінів реалізації товару;

робота з електроштабелером, механічною роклою та електронавантажувачем.

Монтажник сонячних електростанцій у Sunsay NRG

📍Луцьк

Українська компанія у сфері сонячної енергетики шукає фахівців для роботи на двомісячному проєкті.

Розглядають кандидатів із практичним досвідом роботи з електроінструментом. Перевагою буде досвід роботи на похилій покрівлі.

Адміністратор у спортивному комплексі «Восход»

📍Дніпро

Спортивний комплекс, що входить до структури корпорації «АТБ», запрошує адміністратора рецепції та басейну на сезонну роботу.

Основні обов’язки:

відповідати на дзвінки та консультувати клієнтів;

стежити за порядком і комфортом у просторі;

координувати відвідувачів та вирішувати поточні організаційні питання.

Контролер-вагар в МХП

📍Меденичі/Вороблевичі (Львівська область)

МХП відкрила сезонну вакансію контролера-вагаря зі стартом роботи з 1 липня.

Робочий день майбутнього працівника включатиме:

контроль відвантаження сільськогосподарської продукції з поля;

перевірку і пломбування автомобілів після завантаження;

внесення номерів пломб та даних авто та водіїв у планшет або облікову систему.

Мерчендайзер у STV Group

📍Одеса

Національний дистриб’ютор FMCG-продукції шукає мерчендайзерів на сезон травень-серпень.

До обов’язків входитиме:



відвідування торгових точок згідно із затвердженим маршрутом;

викладання продукції відповідно до планограм та домовленостей;

перевірка та контроль наявності товару;

перевірка цінників;

розміщення рекламних матеріалів.

Продавець морозива у Milk Bar

📍Київ

Milk Bar шукає продавців морозива для роботи у сезонних точках продажу, зокрема біля метро «Золоті Ворота» та у парку Шевченка.

Графік: 2/2, 3/3 або 4/2 з 11:00 до 21:00.

Пропонують, серед іншого: стабільні виплати двічі на місяць, дворазове харчування та корпоративні знижки.

Важливими є досвід роботи з морозивом або вуличною їжею, базове знання касової дисципліни, медкнижка або готовність її оформити.

Оператор полів зрошення у Harveast Holding

📍с. Липівка (Київська область)

Агрохолдинг Harveast Holding шукає оператора дощувальних машин на сезон до жовтня з можливістю продовження роботи.

Розглядають кандидатів без досвіду роботи, які прагнуть навчитися і сумлінно працювати.

Адміністратор зони відпочинку у ЖК «Файна таун»

📍Київ

Житловий комплекс шукає адміністратора басейнової зони на сезонну роботу.

У вакансії повідомляють, що потрібно:

консультувати мешканців та допомагати з питаннями відпочинку;

стежити за чистотою та комфортом у зоні басейну;

пояснювати правила користування.

Графік: тиждень/тиждень, з 07:00 до 21:00.

Менеджер з адміністративної діяльності у «Лінгвіст»

📍Київ

Компанія «Лінгвіст», офіційний дистриб’ютор навчальної літератури, пропонує тимчасову зайнятість до 30 вересня 2026 року.

Розглядають кандидатів з досвідом ведення таблиць у Google Sheets/Excel з використанням фільтрів та зведених даних. Надають пріоритет кандидатам з досвідом роботи з 1С/CRM, системами електронного документообігу. Пропонується навчання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.