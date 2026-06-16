Де найбільше сезонної роботи та які зарплати пропонують українцям Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Шиномонтажник

Традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення. Найбільше пропозицій було для різноробочих.

Про це свідчать дані OLX Робота

Напередодні літа сезонна зайнятість залишається одним із найдинамічніших сегментів ринку праці. Роботодавці активно шукають працівників для сфер торгівлі, громадського харчування, логістики та обслуговування, а кількість відгуків на окремі вакансії свідчить про високий інтерес українців до тимчасового підробітку.

Водночас ситуація відрізняється залежно від регіону: найбільше вакансій традиційно зосереджено у великих економічних центрах, тоді як найвищі зарплати пропонують переважно західні області України.

Які сезонні вакансії найпопулярніші та скільки платять

Найбільше пропозицій сезонної роботи у травні 2026 року було для різноробочих. Медіанна заробітна плата за такими вакансіями становила 18,7 тис. грн.

Значна кількість оголошень також припадала на категорію «Початок кар’єри», яка охоплює вакансії для студентів і кандидатів без досвіду роботи. Медіанна зарплата в цій категорії становила 24,3 тис. грн.

Серед інших популярних сезонних вакансій:

продавці — 24,8 тис. грн;

кухарі — 33 тис. грн;

водії — 32 тис. грн;

будівельники — 25,5 тис. грн;

прибиральники — 19 тис. грн;

вантажники — 24,5 тис. грн;

офіціанти — 22,5 тис. грн.

Як змінився ринок сезонної роботи за рік

Порівняно з травнем 2025 року в низці професій кількість сезонних вакансій скоротилася. Зокрема, число оголошень для різноробочих зменшилося на 18%, хоча ця категорія залишається найбільшою у сегменті сезонної зайнятості. Також помітне скорочення зафіксували серед вакансій для будівельників (-32%), офіціантів (-22%) та охоронців (-14%).

Водночас попит роботодавців на окремі спеціальності зріс. Найбільше збільшилася кількість вакансій для:

вантажників — на 68%;

барист — на 57%;

кухарів — на 23%;

шиномонтажників — на 21%.

Попри зміни в окремих категоріях, структура ринку сезонної роботи залишається стабільною. Найбільше вакансій традиційно пропонують у сферах логістики, торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та будівництва.

Яка ситуація в регіонах

Київщина є лідером за кількістю сезонних вакансій: тут зафіксовано найбільшу по Україні кількість відповідних оголошень.

Також велика кількість вакансій в Одеській та Дніпропетровській областях. Далі у переліку за кількістю — Львівська, Полтавська, Харківська та Волинська області.

Загалом у більшості регіонів рівень пропозиції на рівні минулого року. Суттєве зменшення кількості сезонних оголошень зафіксовано в областях, що перебувають ближче до лінії фронту: Донецькій, Херсонській, Миколаївській.

Де пропонують найвищі зарплати

Найвищі медіанні зарплати у сфері сезонної роботи зафіксували в західних регіонах України.

Лідером стала Тернопільська область із показником 29 тис. грн. Друге та третє місця посіли Волинська та Львівська області, де медіанні зарплати становили 28,4 тис. грн і 27,3 тис. грн відповідно.

У Київській, Одеській та Рівненській областях роботодавці пропонували від 26 тис. до 26,5 тис. грн. На Закарпатті медіанна зарплата для сезонної роботи становила 24,5 тис. грн.

Найвищий рівень конкуренції серед шукачів роботи спостерігався в регіонах, де на одну вакансію припадала найбільша кількість відгуків. Серед них:

Вінницька область — 16 відгуків на одне оголошення;

Дніпропетровська та Рівненська області — по 13 відгуків;

Чернівецька та Одеська області — по 10 відгуків;

Київська область — 9 відгуків.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав помітних змін: одні професії стали більш затребуваними, тоді як попит на інші суттєво скоротився.

У квітні 2026 року, порівняно з квітнем 2022-го, на ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій, насамперед у сфері послуг. Найбільше зниження кількості вакансій спостерігається для домробітниць, таксистів, а також кандидатів без досвіду роботи та студентів.

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