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Професії, які втратили популярність після 2022 року

Особисті фінанси
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На ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій
На ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій
Після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав помітних змін: одні професії стали більш затребуваними, тоді як попит на інші суттєво скоротився. У квітні 2026 року, порівняно з квітнем 2022-го, на ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій, насамперед у сфері послуг. Найбільше зниження кількості вакансій спостерігається для домробітниць, таксистів, а також кандидатів без досвіду роботи та студентів.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.

Зниження попиту більш ніж на 50%

Найбільше зниження кількості вакансій зафіксовано на позиції домробітниць — на 68%. Якщо у квітні 2022 року роботодавці шукали таких працівників у 287 вакансіях, то у квітні 2026 року — лише у 93.
Також суттєво знизився попит на:
  • таксистів — зниження на 67% (з 646 вакансій у квітні 2022 року до 213 у квітні 2026 року);
  • вакансії, які підходять для початку кар’єри та студентів — 65% (з 2 863 вакансій у квітні 2022 року до 993 вакансій у квітні 2026 року);
  • торгових представників — 65% (з 1 050 вакансій у квітні 2022 року до 369 вакансій у квітні 2026 року);
  • працівників у сфері клінінгу та домашнього персоналу — 60% (з 445 вакансій у квітні 2022 року до 176 у квітні 2026 року);
  • репетиторів — 57% (з 67 вакансій у квітні 2022 року до 29 вакансій у квітні 2026 року).

Зниження попиту від 20% до 50%

Серед професій, де попит скоротився на 20−50%, найбільше зниження зафіксовано на вакансії для зварювальників — 46% зі 175 до 94 вакансій.
Знизився попит на косметологів — 43%, кількість вакансій скоротилася з 35 до 20.
Менше вакансій стало й для менеджерів із закупівель — на 38% (з 21 до 13 вакансій), а також для менеджерів у сфері «готельно-ресторанного бізнесу та туризму» — на 33% (з 21 до 14 вакансій).
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До переліку увійшли й вакансії офіс-менеджерів: кількість вакансій для них зменшилася на 28%, з 111 до 80 вакансій.

Падіння попиту до 20%

Серед професій, де скорочення кількості вакансій було в межах до 20%, зафіксовано помірні зміни на ринку праці:
  • кондитери — 16%;
  • дизайнери у сфері «реклами та дизайну» та технологи у сфері «виробництва та робітничих спеціальностей» — 12%;
  • оператори ПК — 11%;
  • менеджери інтернет-магазинів — 11%;
  • агрономи — 10%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що міграція та мобілізація українців спричнили кадровий дефіцит на українському ринку праці. Через це роботодавці дедалі частіше залучають кандидатів віком 50+. Найбільший попит на працівників старшого віку фіксують у виробничій сфері, медицині, освіті, сільському господарстві та торгівлі. Найбільш затребуваними кандидати старшого віку є у таких сферах:
  • переробна промисловість;
  • освіта;
  • охорона здоровʼя;
  • соціальна допомога;
  • агросектор;
  • оптова та розрібна торгівля.
Відмітимо, що літо традиційно відкриває більше можливостей для сезонного заробітку. Роботодавці вже активно шукають працівників у готелі, ресторани, дитячі табори та розважальні комплекси, а деякі вакансії передбачають безкоштовне проживання та харчування. За посиланням ділимось добіркою вакансій для роботи влітку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаРинок праціВакансії
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