Професії, які втратили популярність після 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав помітних змін: одні професії стали більш затребуваними, тоді як попит на інші суттєво скоротився. У квітні 2026 року, порівняно з квітнем 2022-го, на ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій, насамперед у сфері послуг. Найбільше зниження кількості вакансій спостерігається для домробітниць, таксистів, а також кандидатів без досвіду роботи та студентів.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.
До переліку увійшли й вакансії офіс-менеджерів: кількість вакансій для них зменшилася на 28%, з 111 до 80 вакансій.
Падіння попиту до 20%
Серед професій, де скорочення кількості вакансій було в межах до 20%, зафіксовано помірні зміни на ринку праці:
кондитери — 16%;
дизайнери у сфері «реклами та дизайну» та технологи у сфері «виробництва та робітничих спеціальностей» — 12%;
оператори ПК — 11%;
менеджери інтернет-магазинів — 11%;
агрономи — 10%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що міграція та мобілізація українців спричнили кадровий дефіцит на українському ринку праці. Через це роботодавці дедалі частіше залучають кандидатів віком 50+. Найбільший попит на працівників старшого віку фіксують у виробничій сфері, медицині, освіті, сільському господарстві та торгівлі. Найбільш затребуваними кандидати старшого віку є у таких сферах:
переробна промисловість;
освіта;
охорона здоровʼя;
соціальна допомога;
агросектор;
оптова та розрібна торгівля.
Відмітимо, що літо традиційно відкриває більше можливостей для сезонного заробітку. Роботодавці вже активно шукають працівників у готелі, ресторани, дитячі табори та розважальні комплекси, а деякі вакансії передбачають безкоштовне проживання та харчування. За посиланням ділимось добіркою вакансій для роботи влітку.