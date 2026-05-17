Роботодавці частіше наймають працівників 50+: де найбільше вакансій Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

Українців 50+ дедалі активніше беруть на роботу, Фото: magnific

Міграція та мобілізація українців спричнили кадровий дефіцит на українському ринку праці. Через це роботодавці дедалі частіше залучають кандидатів віком 50+. Найбільший попит на працівників старшого віку фіксують у виробничій сфері, медицині, освіті, сільському господарстві та торгівлі.

Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, пише «Укрінформ».

Де найбільний попит на старших працівників

Найбільше роботодавців, готових наймати кандидатів віком 50+, нині зосереджено у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Найбільш затребуваними кандидати старшого віку є у наступних сферах:

переробна промисловість;

освіта;

охорона здоровʼя;

соціальна допомога;

агросектор;

оптова та розробна торгівля.

Особливо високий попит спостерігається на інженерів, технологів, електриків, слюсарів, операторів верстатів, агрономів, досвідчених лікарів та фармацевтів.

Значний попит також фіксується в енергетиці та житлово-комунальному господарстві, де критично важливими є досвід і знання систем.

Крім того, працівників 50+ дедалі частіше залучають до наставництва та передачі професійного досвіду молодшим спеціалістам.

«Роботодавці дедалі більше цінують емоційну стабільність, відповідальність, лояльність до компанії та практичний досвід працівників старшого віку. Для багатьох сфер саме ці якості стають критично важливими в умовах кадрового дефіциту», — зазначила Жовтяк.

Вікова дискримінація

Попри зростання попиту на старших працівників, проблема вікової дискримінації на ринку праці повністю не зникла.

У службі зайнятості зазначають, що роботодавці рідко прямо відмовляють через вік, однак кандидати часто стикаються з формулюваннями про «надмірну кваліфікацію» або «невідповідність корпоративній культурі».

Одним із головних бар’єрів для людей 50+ також залишаються стереотипи щодо «цифрового розриву» та нібито низької адаптивності. Проте компанії, що впроваджують програми перенавчання, зазвичай демонструють вищу готовність до найму.

Водночас державні програми перенавчання та компенсації роботодавцям поступово стимулюють бізнес активніше працевлаштовувати працівників старшого віку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.