Чи зберігається робоче місце після мобілізації: пояснення

Як військовослужбовцю зберегти робоче місце та чи передбачені виплати

Мобілізація або підписання контракту на військову службу не є підставою для втрати роботи. За працівником зберігаються місце роботи і посада.

Про це йдеться у матеріалі Міністерства юстиції України, підготовленого в межах спільного з Нацбанком інформаційного проєкту, присвяченого фінансовим правам і фінансовій грамотності військовослужбовців та їхніх родин.

Зазначається, що ці правила поширюються на всіх роботодавців незалежно від форми власності підприємства чи установи.

Після завершення служби працівник має право повернутися на свою посаду.

Водночас гарантії не діють для осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, а також для людей, які обіймали виборні посади, якщо строк їхніх повноважень уже завершився.

Чи зараховується служба до стажу

Період проходження військової служби враховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та державної служби.

Це враховується, зокрема, при призначенні пенсії.

Що потрібно зробити після мобілізації

Після мобілізації працівник має повідомити роботодавця та надати документи, які підтверджують проходження служби.

Це можуть бути:

військовий квиток;

довідка з ТЦК та СП;

витяг із наказу.

Після цього роботодавець видає наказ про увільнення працівника від виконання обов’язків на час служби. Це не є звільненням, а лише тимчасове припинення виконання обов’язків.

Чи виплачується зарплата

Під час проходження військової служби роботодавець не зобов’язаний виплачувати мобілізованому працівнику середню зарплату. Такі виплати можливі лише за його ініціативою.

Основним джерелом доходу у цей період є грошове забезпечення військовослужбовця.

Якщо працівника незаконно звільнили під час мобілізації, він має право звернутися до Держслужби України з питань праці та оскаржити звільнення в суді.

Раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів працює над проєктом постанови щодо додаткових виплат військовослужбовцям. Проєкт стосуватиметься мобілізованих, контрактників та іноземних громадян, які проходять службу.

Попередньо уряд розглядає такі види додаткової винагороди:

100 тис. грн за участь у бойових діях, зокрема на тимчасово окупованих територіях, у зоні між позиціями Сил оборони України та військ рф, а також на території держави-агресора. Виплата нараховуватиметься пропорційно часу участі в бойових діях;

170 тис. грн — одноразова винагорода за виконання бойових або спеціальних завдань у складі підрозділів першого ешелону оборони чи наступу, зокрема під час контрнаступу або контратаки;

25 тис. грн за кожного знищеного військового противника у стрілецькому або рукопашному бою за умови підтвердження відеофіксацією;

250 тис. грн за взяття противника в полон.

