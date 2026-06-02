Де знайти сезонну роботу на літо — добірка вакансій Сьогодні 17:09 — Особисті фінанси

Сезонна робота офіціантом

Літо традиційно відкриває більше можливостей для сезонного заробітку. Роботодавці вже активно шукають працівників у готелі, ресторани, дитячі табори та розважальні комплекси, а деякі вакансії передбачають безкоштовне проживання та харчування.

Із посиланням на work.ua ділимось добіркою вакансій для роботи влітку.

1. Бренд-консультант, промоутер

📍 Павлоград, 24 500 — 30 000 грн

Агенція маркетингових комунікацій Business Tuning Center шукає промоутерів на літній проєкт на 3 місяці. Серед вимог: розвинені комунікаційні навички, чітка дикція, уміння працювати в команді. Графік гнучкий, до 8 годин на день; є навчання, премії та уніформа від компанії.

2. Вантажник у магазин техніки та електроніки

📍 Київ (ТРЦ Retroville), 26 000 — 28 000 грн

Comfy шукає вантажника в магазин на літній період. Потрібні відповідальність, пунктуальність, активність і охайність. Робота передбачає розвантаження товарів, переміщення їх на склад і в торговий зал, викладку, пакування та видачу клієнтам. Обіцяють прозору оплату, соціальний захист і оформлення за КЗпП.

3. Продавець-універсал

📍 Одеса, 23 000 — 24 000 грн

Мережа Rozetka шукає продавця-універсала на літній період і готова навчати навіть без досвіду. Потрібні енергійність, відповідальність, орієнтація на клієнта й уміння швидко вчитися. Працівник видаватиме замовлення, консультуватиме покупців, прийматиме товари, працюватиме з викладкою та касою. Пропонують офіційне працевлаштування, графік 4/2 з 8:30 до 20:00, наставництво й доступ до навчальних курсів.

4. Кухар

📍 Солотвино, 48 000 — 60 000 грн

Готель Ambassador у Солотвині шукає кухаря на літній сезон для ресторану з терасою та баром. Потрібен досвід роботи від 1 року, охайність, відповідальність і вміння працювати в команді. Кухар готуватиме страви за меню, стежитиме за якістю продуктів, чистотою на кухні та швидкою подачею. Роботодавець підкреслює, що пропонує працювати у красивому місці з чудовою природою, де можна поєднати роботу і відпочинок.

5. Продавець-консультант VR-атракціону

📍 Одеса (Аркадія або Парк Шевченка), 14 000 — 17 000 грн

Компанія Dtech шукає консультанта для сезонної роботи на VR-атракціоні. Проєкт триватиме орієнтовно до жовтня. Досвід не обов’язковий: важливо вміти спілкуватися з людьми, швидко вчитися й відповідально ставитися до роботи. Потрібно буде запрошувати гостей, радити VR-фільми, проводити короткий інструктаж, працювати з касою та звітністю. Графік — 2/2 з 10:00 до 22:00; є оплачуване стажування, бонуси й щомісячний безкоштовний VR-сеанс для працівника та двох друзів.

6. Різноробочий, працівник складу

📍 с. Бояни, Чернівецька область

Книжкова платформа Yakaboo шукає працівників складу на сезонний період із листопада 2026 року до січня 2027 року. Потрібно буде комплектувати й пакувати замовлення, працювати з товаром, сортувати продукцію та підтримувати порядок на складі. Компанія пропонує погодинну оплату, щоденні або щотижневі виплати, можливість вибирати зміни, навчання та підтримку на старті.

7. Укладальник-пакувальник новорічних подарунків

📍 Вінниця, 24 000 — 40 000 грн

Логістичний комплекс Roshen шукає укладальників-пакувальників на сезонну роботу орієнтовно з липня до жовтня. Досвід не обов’язковий: важливі уважність до деталей, акуратність, відповідальність і готовність до фізично активної роботи. Потрібно буде пакувати новорічні подарунки, перевіряти якість продукції, маркувати готові набори й дотримуватися стандартів гігієни та безпеки. Є офіційне працевлаштування, навчання, розвезення містом.

8. Комірник

📍 Гостомель, 26 000 грн

Компанія «Лінгвіст», що працює з поліграфічною та книжковою продукцією, шукає комірника на сезонну роботу до кінця вересня. Потрібен досвід роботи на складі, уважність, відповідальність і розуміння правил зберігання товару. Працівник займатиметься завантаженням і розвантаженням товару, відбором продукції за накладними та підтриманням порядку на складі. Графік — 5/2 з 9:00 до 18:00.

9. Адміністратор залу ресторану

📍 Кароліно-Бугаз, 60 000 — 75 000 грн

Ресторан «Гніздо» шукає адміністратора залу на сезонну роботу біля моря. Потрібен досвід адміністратором або менеджером ресторану від 2 років, знання стандартів сервісу, лідерські навички й уміння керувати командою. Адміністратор відповідатиме за роботу зміни, координацію залу, бару й кухні, касову дисципліну, звітність, гостей та інвентаризацію. Графік — 6/1; заклад надає проживання й харчування, а також обіцяє бонуси за результатами роботи.

10. Лаборант

📍 Броди, 29 000 грн

Аграрна компанія «Західний Буг» шукає сезонного лаборанта на елеватор на період із червня до грудня. Потрібна середня спеціальна освіта, впевнене користування ПК, комунікабельність і готовність працювати в команді; досвід на схожій посаді буде перевагою. Лаборант проводитиме аналізи сільськогосподарської продукції, контролюватиме її якість і працюватиме з сучасними методиками досліджень. Пропонують офіційне працевлаштування, денні й нічні зміни, можливості для зростання.

11. Бариста

📍 Буковель

Кав’ярня Bacara Coffee шукає бариста на сезонну роботу в Буковелі. Підійде людина з мінімальним досвідом роботи, уважністю до деталей, організованістю й бажанням спілкуватися з гостями. Бариста готуватиме каву та інші напої, прийматиме товар, стежитиме за чистотою, проводитиме інвентаризації та випікатиме заморожену продукцію. Графік — 7/7 з 7:30 до 22:30; на період робочих змін компанія надає житло й харчування, також є оплачуване стажування.

12. Продавець

📍 Одеса (ТРЦ Gagarin Plaza), 26 700−30 000 грн

Мережа супермаркетів «Сільпо» шукає продавця на сезонну роботу в Аркадії, у ТРЦ Gagarin Plaza. Досвід не обов’язковий: надають навчання, онлайн-курси та підтримку команди. Продавець обслуговуватиме гостей, викладатиме товари, контролюватиме якість продукції й терміни придатності.

Пропонують офіційне працевлаштування, страховий захист, тренінги, пільгове вивчення мов і спецпропозиції на продукцію «Сільпо».

13. Юрист в юридичну фірму (стажер)

📍 Київ, 10 000 грн

Юридична фірма GoLaw шукає стажерів на літнє оплачуване стажування з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Податися можуть студенти юридичного факультету від 3 курсу з англійською від B2+. Стажування доступне в податковій, корпоративній, кримінальній та судовій практиках. Графік — з понеділка до п'ятниці, 9:00—18:00, формат лише офлайн у київському офісі. Подати заявку потрібно до 10 червня, результати обіцяють оголосити 22 червня.

14. Лікар, медпрацівник в літній англомовний кемп

📍 Ужгород

Англомовний British Camp шукає лікаря або медичного працівника на сезон літа 2026. Можна вибрати заїзди 12−18 липня, 20−26 липня або 27 липня — 2 серпня. Потрібна профільна медична освіта, досвід від 2 років, уважність, відповідальність і готовність працювати з дітьми; англійська від B1 буде перевагою.

Медпрацівник консультуватиме кемперів і команду, надаватиме першу допомогу, стежитиме за станом дітей, медпунктом і аптечкою. Компанія покриває проживання, триразове харчування, дорогу, навчання та дає сезонний бонус за KPI.

15. Педагог-організатор, вожатий (літній табір)

📍 Київ, 20 000 — 23 000 грн

Приватна школа «Планета дитинства» шукає педагога-організатора для роботи в літньому шкільному таборі. Потрібен досвід роботи з дітьми від 2 років і готовність проводити ігри, творчі та розвивальні заняття. Педагог допомагатиме створювати для дітей безпечну й дружню атмосферу, підтримуватиме їх у навчанні та дозвіллі. Школа пропонує комфортні умови праці, затишний простір і своєчасну виплату зарплати.

