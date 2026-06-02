Країни, де туристам вже не дуже раді: альтернатива Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Країни, де туристам вже не дуже раді: альтернатива

З року в рік туристи обирають одні й ті самі напрямки, але деякі країни втомилися від напливу мандрівників і починають відкрито обмежувати туризм.

Так, влада Таїланду скоротила термін безвізового перебування для туристів з 60 до 30 днів та ввела обов’язковий в’їзний збір у 300 бат (≈407 грн).

Подібні обмеження спостерігаються і в інших країнах, де високі ціни, бюрократія та жорсткі правила намагаються «відсіяти» бюджетних туристів.

Експерти Travel Off Path відзначають, що така політика вже має зворотний ефект: більшість туристів середнього класу обирають альтернативні напрямки, що завдає шкоди місцевій економіці.

Створено за допомогою ШІ

Раніше ми писали , що найкращим містом для «нічного туризму» у 2026 році названо Рим. Італійська столиця очолила рейтинг, випередивши пів сотні інших популярних туристичних напрямків.

Експерти пояснюють, що «нічний туризм» означає подорожі з акцентом на нічні, прохолодні й незвичайні розваги. Водночас багато хто одразу згадує астротуризм — спостереження за зорями, заповідники темного неба та космічні явища.

До цього Finance.ua зазначав , що у першому кварталі 2026 року надходження туристичного збору становили 82,2 млн грн. Це на 23,6%, або на 15,7 млн грн більше показника аналогічного періоду минулого року. Тоді показник становив 66,5 млн гривень. Про це повідомила пресслжуба Державної податкової служби.

Найактивніше туристичний збір сплачували у традиційно популярних для відпочинку та ділових подорожей регіонах:

місто Київ — 17,9 млн грн;

Львівська область — 16,4 млн грн;

Івано-Франківська область — 12,3 млн грн;

Закарпатська область — 7,5 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.