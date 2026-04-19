Туризм в Україні набирає обертів: надходження від туристичного збору зросли на 23,6% Сьогодні 09:08 — Казна та Політика

Популярність мандрівок Україною зростає

У першому кварталі 2026 року надходження туристичного збору становили 82,2 млн грн. Це на 23,6%, або на 15,7 млн грн більше показника аналогічного періоду минулого року. Тоді показник становив 66,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслжуба Державної податкової служби.

Найактивніше туристичний збір сплачували у традиційно популярних для відпочинку та ділових подорожей регіонах:

місто Київ — 17,9 млн грн;

Львівська область — 16,4 млн грн;

Івано-Франківська область — 12,3 млн грн;

Закарпатська область — 7,5 млн грн.

У Податковій зазначили, розмір збору залежить від мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

Місцеві ради самі встановлюють конкретний відсоток у таких межах:

Для внутрішнього туризму: до 0,5% від мінімальної заробітної плати (до 43,24 грн за добу).

Для в’їзного (іноземного) туризму: до 5% від мінімальної заробітної плати (до 432,35 грн за добу).

«Кошти від туристичного збору спрямовуються виключно до місцевих бюджетів, що дозволяє регіонам покращувати інфраструктуру, забезпечувати соціальний захист громадян, фінансувати освіту та медицину, підтримувати обороноздатність та безпеку», — йдеться у повідомленні.

