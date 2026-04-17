В Україні запровадять обовʼязковий техогляд для всіх авто: в уряді назвали терміни Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

Питання впровадження техогляду залишається політично чутливим

Україна взяла на себе зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема легкових. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час круглого столу щодо детінізації та регулювання автомобільного ринку, передає УНІАН.

За словами посадовця, наразі в Україні відсутній обов’язковий періодичний технічний контроль для всіх легкових автомобілів. Водночас уряд працює над підготовкою відповідного законопроєкту.

Деркач зазначив, що Європейський Союз визначив кінцевий термін для впровадження таких змін до кінця 2027 року. До цього часу в Україні мають бути ухвалені норми, які передбачатимуть обов’язкове проходження техогляду для всіх транспортних засобів без винятку, включно з легковими авто, які наразі його не проходять.

Аргументи уряду

Він додав, що уряд підтримує таку ініціативу, оскільки вона напряму пов’язана з підвищенням безпеки на дорогах і приведенням стандартів до європейських.

Водночас, за словами Деркача, питання впровадження техогляду залишається політично чутливим. Оскільки частина народних депутатів виступає проти, аргументуючи це додатковим фінансовим навантаженням на громадян під час війни.

«Ми навіть бачили декілька інтерв’ю наших колег народних депутатів, які на сьогодні дуже сильно проти такої історії, тому що це збільшить навантаження на людей під час війни. Але з іншого боку, ми маємо думати і про безпеку на дорогах», — відмітив заступник міністра.

Перевірки авто безпосередньо на дорогах

Крім того, Україна має впровадити ще технічні перевірки транспортних засобів безпосередньо на дорогах. За його словами, у країнах ЄС транспорт можуть зупиняти для перевірки прямо на дорозі, після чого ухвалюється рішення щодо його подальшої експлуатації. В Україні ж для цього поки що немає ні законодавчої бази, ні технічного оснащення.

Він зазначив, що для запуску такого механізму потрібні спеціальні мобільні комплекси для перевірки авто, що є частиною євроінтеграційних зобов’язань.

«У нас такого контролю немає. Це потребує, до речі, не тільки просто законодавства, а й технічної можливості. Це спеціальні пристрої автомобілів, які можуть робити такий технічний контроль на дорозі, але знову ж таки для нас це обов’язковий євроінтеграційний критерій, тому будемо точно запроваджувати в Україні», — додав Деркач.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство розвитку громад та територій України раніше окреслило стратегічний план роботи на 2026 рік. Документ, зокрема, передбачає намір розпочати масштабну реформу системи технічного контролю транспорту. Йдеться про поетапні зміни у сфері перевезень, безпеки дорожнього руху та цифровізації автотранспорту, а також про можливе розширення практики обов’язкового технічного огляду.

Окремо опрацьовується можливість застосування технічного контролю до вживаних транспортних засобів, які вперше ввозяться на територію України.

Наразі Мінрозвитку працює над концепцією реформи, яка має змінити сам підхід до технічного контролю. У центрі уваги прозорість процедур і запобігання корупції, а не формальне отримання документів про проходження ТО.

УНІАН За матеріалами:

