Митниця запускає перевірку декларацій на ввезені вживані авто

Моніторинг триватиме з 8 червня по 31 грудня 2026 року
Із 8 червня 2026 року Державна митна служба України запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередившись на перевірці транспортних засобів.
Про це повідомила пресслужба відомства.

Як працюватиме Центр митних компетенцій

Центр митних компетенцій отримуватиме для опрацювання декларації, визначені автоматизованою системою управління ризиками, та перевірятиме їх централізовано незалежно від митниці подання.
У Держмитслужбі зазначають, що такий підхід дає змогу забезпечити єдину практику виконання митних формальностей під час митного контролю та оформлення, а також виявляти потенційні ризики.

Як це працюватиме

З урахуванням актуальності питання пільгового ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, у межах цього етапу пілотного проєкту увагу буде зосереджено на транспортних засобах, що були у використанні, та переміщуються із застосуванням преференційного режиму торгівлі.
Відбір декларацій для перевірки здійснюватиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі шляхом застосування випадкового відбору із селективністю 50% від загальної кількості за відповідними товарними позиціями.
Планується, що моніторинг триватиме з 8 червня по 31 грудня 2026 року.
Попередній етап пілотного проєкту завершується 30 червня 2026 року. Він стосується митного оформлення добрив та засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Державна митна служба розпочинає процес одноразової атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов’язкову комплексну перевірку працівників для визначення їхньої відповідності займаним посадам та антикорупційним стандартам у межах реформи митниці.
Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу України. Документ є одним із ключових елементів у межах переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.
