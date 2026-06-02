Митниця запускає перевірку декларацій на ввезені вживані авто

Центр митних компетенцій отримуватиме для опрацювання декларації, визначені автоматизованою системою управління ризиками, та перевірятиме їх централізовано незалежно від митниці подання.
У Держмитслужбі зазначають, що такий підхід дає змогу забезпечити єдину практику виконання митних формальностей під час митного контролю та оформлення, а також виявляти потенційні ризики.
Як це працюватиме
З урахуванням актуальності питання пільгового ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, у межах цього етапу пілотного проєкту увагу буде зосереджено на транспортних засобах, що були у використанні, та переміщуються із застосуванням преференційного режиму торгівлі.
Відбір декларацій для перевірки здійснюватиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі шляхом застосування випадкового відбору із селективністю 50% від загальної кількості за відповідними товарними позиціями.
Планується, що моніторинг триватиме з 8 червня по 31 грудня 2026 року.
Попередній етап пілотного проєкту завершується 30 червня 2026 року. Він стосується митного оформлення добрив та засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів.
