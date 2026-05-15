0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держмитслужба запускає масштабну атестацію працівників митниці

62
Атестацію проводять у межах митної реформи
Атестацію проводять у межах митної реформи
Державна митна служба розпочинає процес одноразової атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов’язкову комплексну перевірку працівників для визначення їхньої відповідності займаним посадам та антикорупційним стандартам у межах реформи митниці.
Про це повідомляється на сайті Державної митної служби.
До 13 липня планують сформувати атестаційні комісії. Для забезпечення прозорості та об’єктивності до їхнього складу включатимуть представників міжнародних організацій.
У Держмитслужбі зазначили, що це має гарантувати застосування європейських стандартів оцінювання.

Атестація стартує восени 2026 року

Практичний етап атестації планують розпочати орієнтовно у вересні 2026 року.
Процедура включатиме кілька етапів:
  • тестування на знання законодавства України;
  • тестування на загальні здібності;
  • співбесіди для оцінювання доброчесності та професійної компетентності.

Для керівництва митниці встановили окремі строки

Закон визначає граничні строки проведення атестації з дня призначення голови Держмитслужби.
Протягом 18 місяців атестацію мають пройти:
  • заступники голови Держмитслужби;
  • керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники;
  • керівники митних органів та їхні заступники.
Для інших посадових осіб митних органів передбачено строк до 36 місяців.
У Держмитслужбі наголосили, що неподання заяви про згоду на участь у процедурі, відмова від проходження атестації або незадовільний результат можуть стати підставою для припинення державної служби відповідно до законодавства.

Атестацію проводять у межах митної реформи

Процедура атестації проводиться відповідно до закону № 3977-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів».
Також підставою є постанова Кабінету Міністрів № 1100 від 8 вересня 2025 року, яка затверджує порядок організації та проведення атестації, оцінювання доброчесності та професійної компетентності посадових осіб митних органів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems