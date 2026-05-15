Держмитслужба запускає масштабну атестацію працівників митниці

Атестацію проводять у межах митної реформи

Державна митна служба розпочинає процес одноразової атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов’язкову комплексну перевірку працівників для визначення їхньої відповідності займаним посадам та антикорупційним стандартам у межах реформи митниці.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби.

До 13 липня планують сформувати атестаційні комісії. Для забезпечення прозорості та об’єктивності до їхнього складу включатимуть представників міжнародних організацій.

У Держмитслужбі зазначили, що це має гарантувати застосування європейських стандартів оцінювання.

Атестація стартує восени 2026 року

Практичний етап атестації планують розпочати орієнтовно у вересні 2026 року.

Процедура включатиме кілька етапів:

тестування на знання законодавства України;

тестування на загальні здібності;

співбесіди для оцінювання доброчесності та професійної компетентності.

Для керівництва митниці встановили окремі строки

Закон визначає граничні строки проведення атестації з дня призначення голови Держмитслужби.

Протягом 18 місяців атестацію мають пройти:

заступники голови Держмитслужби;

керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники;

керівники митних органів та їхні заступники.

Для інших посадових осіб митних органів передбачено строк до 36 місяців.

У Держмитслужбі наголосили, що неподання заяви про згоду на участь у процедурі, відмова від проходження атестації або незадовільний результат можуть стати підставою для припинення державної служби відповідно до законодавства.

Процедура атестації проводиться відповідно до закону № 3977-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів».

Також підставою є постанова Кабінету Міністрів № 1100 від 8 вересня 2025 року, яка затверджує порядок організації та проведення атестації, оцінювання доброчесності та професійної компетентності посадових осіб митних органів.

