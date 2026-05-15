Держмитслужба запускає масштабну атестацію працівників митниці
62
Державна митна служба розпочинає процес одноразової атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов’язкову комплексну перевірку працівників для визначення їхньої відповідності займаним посадам та антикорупційним стандартам у межах реформи митниці.
До 13 липня планують сформувати атестаційні комісії. Для забезпечення прозорості та об’єктивності до їхнього складу включатимуть представників міжнародних організацій.
У Держмитслужбі зазначили, що це має гарантувати застосування європейських стандартів оцінювання.
Атестація стартує восени 2026 року
Практичний етап атестації планують розпочати орієнтовно у вересні 2026 року.
Процедура включатиме кілька етапів:
тестування на знання законодавства України;
тестування на загальні здібності;
співбесіди для оцінювання доброчесності та професійної компетентності.
Для керівництва митниці встановили окремі строки
Закон визначає граничні строки проведення атестації з дня призначення голови Держмитслужби.
Протягом 18 місяців атестацію мають пройти:
заступники голови Держмитслужби;
керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники;
керівники митних органів та їхні заступники.
Для інших посадових осіб митних органів передбачено строк до 36 місяців.
У Держмитслужбі наголосили, що неподання заяви про згоду на участь у процедурі, відмова від проходження атестації або незадовільний результат можуть стати підставою для припинення державної служби відповідно до законодавства.
Атестацію проводять у межах митної реформи
Процедура атестації проводиться відповідно до закону № 3977-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів».
Також підставою є постанова Кабінету Міністрів № 1100 від 8 вересня 2025 року, яка затверджує порядок організації та проведення атестації, оцінювання доброчесності та професійної компетентності посадових осіб митних органів.