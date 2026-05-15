Київстар назвав терміни повного переходу на 4G

Компанія робить ставку на розвиток 4G
Найбільший український мобільний оператор «Київстар» повідомив, що 2026 рік стане останнім роком використання технології 3G в Україні.
Про це під час конференц-колу за підсумками І кварталу 2026 року заявив СЕО та президент компанії Олександр Комаров, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, компанія майже завершила виконання відповідних ліцензійних зобов’язань щодо покриття технологією 4G майже 97% населення країни, при цьому повністю покриє технологією LTE всі основні дороги.

Запуск 5G очікують після завершення війни

Комаров зауважив, що не очікує впровадження в Україні до кінця війни 5G зв’язку.
«Найімовірніший сценарій — це щось на кшталт 12 місяців після війни. І саме тому ми розглядаємо наші інвестиції в технологію LTE як стратегічні», — зазначив СЕО мобільного оператора.

Кількість абонентів скоротилася

Щодо зменшення кількості абонентів «Київстар» у І кварталі 2026 року на 0,4 млн, або на 3% - до 22 млн, то глава компанії наголосив, що таке скорочення відображає загальну ринкову тенденцію, яка зумовлена трьома факторами: зменшення кількості подвійних SIM-карт, певне підвищення цін та загальна демографічна ситуація у країні.
В той же час Комаров звернув увагу, що згідно зі статистикою національного регулятора «Київстар» зберігає свою частку на ринку за кількістю абонентів та навіть збільшив її на 0,1 відсоткового пункту у 2025 році порівняно з 2024 роком.
«Ми відносно стабільні протягом останніх років з часткою ринку абонентів понад 47%», — констатував він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Київстар
