Ринок гібридів в Україні: які авто обирають найчастіше Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

Лідер ринку гібридів в Україні - Toyota RAV-4

Українці продовжують активно переходити на гібридні автомобілі. У квітні автопарк поповнився тисячами таких авто, а попит у цьому сегменті помітно зріс у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Кількість гібридів зростає

У квітні автопарк України поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас частка нових авто в цьому сегменті знизилася до 55% проти 63% у квітні торік, що свідчить про зростання попиту на імпортовані гібриди з пробігом.

Найпопулярніші гібриди місяця

Серед нових легкових авто лідером став Toyota RAV-4 — 347 реєстрацій.

авто лідером став Toyota RAV-4 — 347 реєстрацій. Далі йдуть Toyota Yaris Cross (120 авто) та Nissan Qashqai (102 авто).

Серед імпортованих гібридів з пробігом перше місце посів Ford Escape — 97 авто.

гібридів з пробігом перше місце посів Ford Escape — 97 авто. Також у трійці лідерів Kia Niro (81 авто) та Toyota Prius (76 авто).

