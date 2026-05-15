Ринок гібридів в Україні: які авто обирають найчастіше

Лідер ринку гібридів в Україні - Toyota RAV-4
Українці продовжують активно переходити на гібридні автомобілі. У квітні автопарк поповнився тисячами таких авто, а попит у цьому сегменті помітно зріс у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомляє «Укравтопром».

Кількість гібридів зростає

У квітні автопарк України поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас частка нових авто в цьому сегменті знизилася до 55% проти 63% у квітні торік, що свідчить про зростання попиту на імпортовані гібриди з пробігом.

Найпопулярніші гібриди місяця

  • Серед нових легкових авто лідером став Toyota RAV-4 — 347 реєстрацій.
  • Далі йдуть Toyota Yaris Cross (120 авто) та Nissan Qashqai (102 авто).
  • Серед імпортованих гібридів з пробігом перше місце посів Ford Escape — 97 авто.
  • Також у трійці лідерів Kia Niro (81 авто) та Toyota Prius (76 авто).
Раніше ми повідомляли, що гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими серед українців, однак реальна економія пального багато в чому залежить від стилю водіння. Фахівці кажуть, що кілька простих звичок можуть не лише зменшити витрати, а й допомогти довше зберегти ресурс батареї. Як економити пальне на «гібриді» — розповідали тут.
Також Finance.ua розповідав про 10 найкращих гібридів у сегменті вживаних. Цей рейтинг склали британські експерти, оцінивши як компактні міські хетчбеки, так і просторі сімейні кросовери, що відрізняються надійністю та низькими експлуатаційними витратами.
Світлана Вишковська
Редактор
