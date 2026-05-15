Ринок гібридів в Україні: які авто обирають найчастіше
Українці продовжують активно переходити на гібридні автомобілі. У квітні автопарк поповнився тисячами таких авто, а попит у цьому сегменті помітно зріс у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Кількість гібридів зростає
У квітні автопарк України поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас частка нових авто в цьому сегменті знизилася до 55% проти 63% у квітні торік, що свідчить про зростання попиту на імпортовані гібриди з пробігом.
Найпопулярніші гібриди місяця
- Серед нових легкових авто лідером став Toyota RAV-4 — 347 реєстрацій.
- Далі йдуть Toyota Yaris Cross (120 авто) та Nissan Qashqai (102 авто).
- Серед імпортованих гібридів з пробігом перше місце посів Ford Escape — 97 авто.
- Також у трійці лідерів Kia Niro (81 авто) та Toyota Prius (76 авто).
Раніше ми повідомляли, що гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими серед українців, однак реальна економія пального багато в чому залежить від стилю водіння. Фахівці кажуть, що кілька простих звичок можуть не лише зменшити витрати, а й допомогти довше зберегти ресурс батареї. Як економити пальне на «гібриді» — розповідали тут.
Також Finance.ua розповідав про 10 найкращих гібридів у сегменті вживаних. Цей рейтинг склали британські експерти, оцінивши як компактні міські хетчбеки, так і просторі сімейні кросовери, що відрізняються надійністю та низькими експлуатаційними витратами.
Поділитися новиною
Також за темою
Київстар назвав терміни повного переходу на 4G
У Харкові затримали відому автоблогерку, яка продавала «завезені для ЗСУ» автівки
У WhatsApp з’явився «інкогніто-режим» для спілкування з ШІ
Honda скасовує план повної відмови від бензинових двигунів до 2040 року
Lexus показав броньований LX 700 (фото)
Android-смартфони зможуть перекладати розмови офлайн