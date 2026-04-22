Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом Сьогодні 08:05 — Технології&Авто

Audi A3 hybrid, www.greencarguide.co.uk

В умовах, коли ціни на пальне зростають, а витрати на утримання авто стають суттєвою статтею сімейного бюджету, багато водіїв замислюються про перехід на більш ощадливі рішення. Вживані гібридні автомобілі сьогодні стають «золотою серединою»: вони дозволяють суттєво зменшити витрати на кожну поїздку, не відмовляючись від комфорту чи потужності. Британські експерти видання What Car? проаналізували вторинний ринок і обрали 10 найкращих гібридів.

До списку потрапили як компактні міські хетчбеки, так і просторі сімейні кросовери, що відрізняються надійністю силових агрегатів та низькими експлуатаційними витратами.

1. Audi A3

Фото тут і далі: www.whatcar.com/best/best-used-hybrid-cars/n15841

Переваги:

динамічна керованість;

зручна ергономіка водійського місця;

потужні та економні двигуни;

вигідна ціна на гібридні версії (plug-in).

Недоліки:

посередня якість оздоблювальних матеріалів салону;

складна у налаштуванні мультимедійна система;

суперечлива репутація надійності в минулому.

2. Toyota Corolla

Переваги:

вражаюча паливна економічність гібридної системи;

приємні ходові характеристики;

бездоганна репутація щодо надійності.

Недоліки:

тісний другий ряд сидінь;

застарілий інтерфейс мультимедійної системи;

менша плавність роботи двигуна 1.8 порівняно з версією 2.0.

3. Volkswagen Passat GTE

Переваги:

вдала лінійка двигунів;

місткий салон та багажник;

стильний та якісний інтер’єр.

Недоліки:

недостатня плавність ходу підвіски;

бідне оснащення базової комплектації S;

поступається BMW 3 Series Touring за динамікою та керованістю.

4. Honda Jazz

Переваги:

надзвичайна місткість та практичність салону;

відмінна паливна економічність;

багата комплектація.

Недоліки:

помітний шум при інтенсивному розгоні;

незручність мультимедійної системи в користуванні;

програє конкурентам за рівнем керованості.

5. Honda Civic

Переваги:

впевнена динаміка та чітка керованість;

велика кількість систем комфорту та безпеки;

перевірена часом надійність.

Недоліки:

існують конкуренти з більш привабливим цінником;

підвищений рівень дорожнього шуму в салоні;

обмежений простір над головою для задніх пасажирів.

6. BMW 330e

Переваги:

яскраві емоції від керування;

чудовий контроль;

інтуїтивно зрозуміла система мультимедіа;

щедре оснащення.

Недоліки:

оздоблення салону поступається Audi A4;

для поперекової підтримки сидінь треба доплатити;

занадто жорстка підвіска, особливо у версіях M Sport.

7. Kia Sportage

Переваги:

сучасний дизайн салону;

місткий багажний відсік;

добре оснащений;

надійна конструкція.

Недоліки:

відсутні оригінальні рішення для трансформації задніх сидінь;

робота автоматичної трансмісії не вирізняється плавністю;

обмежений простір над головою ззаду при наявності панорамного даху.

8. BMW X5

Переваги:

відмінна для кросовера керованість та спортивні відчуття;

високоякісний інтер’єр із хорошими матеріалами;

найкращий у класі запас ходу на електротязі для версії PHEV;

потужні та ефективні двигуни.

Недоліки:

висока вартість порівняно з аналогами;

відносно невеликий багажник для автомобіля такого розміру;

конкуренти пропонують більш просторий третій ряд сидінь;

жорсткість підвіски на версіях з дисками великого діаметру.

9. Mercedes-Benz A-Class

Переваги:

преміальний вигляд інтер’єру;

зручна мультимедійна система;

хороша керованість.

Недоліки:

надмірний шум від двигуна під навантаженням;

тісний салон у задній частині;

неоднозначна надійність дизельних модифікацій.

10. BMW 530e

Переваги:

хороша керованість;

плавний хід навіть на проблемному покритті;

просторий та вишуканий салон з якісних матеріалів;

енергоефективні двигуни з низькою витратою пального.

Недоліки:

вищі витрати на технічне обслуговування порівняно з конкурентами;

обмежений простір для ніг високих пасажирів ззаду;

є питання до надійності гібридної системи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.