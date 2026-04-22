0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом

Технології&Авто
122
Audi A3 hybrid
Audi A3 hybrid, www.greencarguide.co.uk
В умовах, коли ціни на пальне зростають, а витрати на утримання авто стають суттєвою статтею сімейного бюджету, багато водіїв замислюються про перехід на більш ощадливі рішення. Вживані гібридні автомобілі сьогодні стають «золотою серединою»: вони дозволяють суттєво зменшити витрати на кожну поїздку, не відмовляючись від комфорту чи потужності. Британські експерти видання What Car? проаналізували вторинний ринок і обрали 10 найкращих гібридів.
До списку потрапили як компактні міські хетчбеки, так і просторі сімейні кросовери, що відрізняються надійністю силових агрегатів та низькими експлуатаційними витратами.

1. Audi A3

Фото тут і далі: <a href="https://www.whatcar.com/best/best-used-hybrid-cars/n15841">www.whatcar.com/best/best-used-hybrid-cars/n15841</a>
Фото тут і далі: www.whatcar.com/best/best-used-hybrid-cars/n15841
Переваги:
  • динамічна керованість;
  • зручна ергономіка водійського місця;
  • потужні та економні двигуни;
  • вигідна ціна на гібридні версії (plug-in).
Недоліки:
  • посередня якість оздоблювальних матеріалів салону;
  • складна у налаштуванні мультимедійна система;
  • суперечлива репутація надійності в минулому.

2. Toyota Corolla

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • вражаюча паливна економічність гібридної системи;
  • приємні ходові характеристики;
  • бездоганна репутація щодо надійності.
Недоліки:
  • тісний другий ряд сидінь;
  • застарілий інтерфейс мультимедійної системи;
  • менша плавність роботи двигуна 1.8 порівняно з версією 2.0.

3. Volkswagen Passat GTE

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • вдала лінійка двигунів;
  • місткий салон та багажник;
  • стильний та якісний інтер’єр.
Недоліки:
  • недостатня плавність ходу підвіски;
  • бідне оснащення базової комплектації S;
  • поступається BMW 3 Series Touring за динамікою та керованістю.
Читайте також

4. Honda Jazz

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • надзвичайна місткість та практичність салону;
  • відмінна паливна економічність;
  • багата комплектація.
Недоліки:
  • помітний шум при інтенсивному розгоні;
  • незручність мультимедійної системи в користуванні;
  • програє конкурентам за рівнем керованості.

5. Honda Civic

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • впевнена динаміка та чітка керованість;
  • велика кількість систем комфорту та безпеки;
  • перевірена часом надійність.
Недоліки:
  • існують конкуренти з більш привабливим цінником;
  • підвищений рівень дорожнього шуму в салоні;
  • обмежений простір над головою для задніх пасажирів.
6. BMW 330e

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • яскраві емоції від керування;
  • чудовий контроль;
  • інтуїтивно зрозуміла система мультимедіа;
  • щедре оснащення.
Недоліки:
  • оздоблення салону поступається Audi A4;
  • для поперекової підтримки сидінь треба доплатити;
  • занадто жорстка підвіска, особливо у версіях M Sport.

7. Kia Sportage

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • сучасний дизайн салону;
  • місткий багажний відсік;
  • добре оснащений;
  • надійна конструкція.
Недоліки:
  • відсутні оригінальні рішення для трансформації задніх сидінь;
  • робота автоматичної трансмісії не вирізняється плавністю;
  • обмежений простір над головою ззаду при наявності панорамного даху.
Читайте також

8. BMW X5

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • відмінна для кросовера керованість та спортивні відчуття;
  • високоякісний інтер’єр із хорошими матеріалами;
  • найкращий у класі запас ходу на електротязі для версії PHEV;
  • потужні та ефективні двигуни.
Недоліки:
  • висока вартість порівняно з аналогами;
  • відносно невеликий багажник для автомобіля такого розміру;
  • конкуренти пропонують більш просторий третій ряд сидінь;
  • жорсткість підвіски на версіях з дисками великого діаметру.

9. Mercedes-Benz A-Class

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • преміальний вигляд інтер’єру;
  • зручна мультимедійна система;
  • хороша керованість.
Недоліки:
  • надмірний шум від двигуна під навантаженням;
  • тісний салон у задній частині;
  • неоднозначна надійність дизельних модифікацій.

10. BMW 530e

Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
Переваги:
  • хороша керованість;
  • плавний хід навіть на проблемному покритті;
  • просторий та вишуканий салон з якісних матеріалів;
  • енергоефективні двигуни з низькою витратою пального.
Недоліки:
  • вищі витрати на технічне обслуговування порівняно з конкурентами;
  • обмежений простір для ніг високих пасажирів ззаду;
  • є питання до надійності гібридної системи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГібридЛегкові автомобіліКросоверВживані авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems