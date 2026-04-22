Британські експерти назвали найкращі гібридні авто з пробігом
1. Audi A3
- динамічна керованість;
- зручна ергономіка водійського місця;
- потужні та економні двигуни;
- вигідна ціна на гібридні версії (plug-in).
- посередня якість оздоблювальних матеріалів салону;
- складна у налаштуванні мультимедійна система;
- суперечлива репутація надійності в минулому.
2. Toyota Corolla
- вражаюча паливна економічність гібридної системи;
- приємні ходові характеристики;
- бездоганна репутація щодо надійності.
- тісний другий ряд сидінь;
- застарілий інтерфейс мультимедійної системи;
- менша плавність роботи двигуна 1.8 порівняно з версією 2.0.
3. Volkswagen Passat GTE
- вдала лінійка двигунів;
- місткий салон та багажник;
- стильний та якісний інтер’єр.
- недостатня плавність ходу підвіски;
- бідне оснащення базової комплектації S;
- поступається BMW 3 Series Touring за динамікою та керованістю.
4. Honda Jazz
- надзвичайна місткість та практичність салону;
- відмінна паливна економічність;
- багата комплектація.
- помітний шум при інтенсивному розгоні;
- незручність мультимедійної системи в користуванні;
- програє конкурентам за рівнем керованості.
5. Honda Civic
- впевнена динаміка та чітка керованість;
- велика кількість систем комфорту та безпеки;
- перевірена часом надійність.
- існують конкуренти з більш привабливим цінником;
- підвищений рівень дорожнього шуму в салоні;
- обмежений простір над головою для задніх пасажирів.
6. BMW 330e
- яскраві емоції від керування;
- чудовий контроль;
- інтуїтивно зрозуміла система мультимедіа;
- щедре оснащення.
- оздоблення салону поступається Audi A4;
- для поперекової підтримки сидінь треба доплатити;
- занадто жорстка підвіска, особливо у версіях M Sport.
7. Kia Sportage
- сучасний дизайн салону;
- місткий багажний відсік;
- добре оснащений;
- надійна конструкція.
- відсутні оригінальні рішення для трансформації задніх сидінь;
- робота автоматичної трансмісії не вирізняється плавністю;
- обмежений простір над головою ззаду при наявності панорамного даху.
8. BMW X5
- відмінна для кросовера керованість та спортивні відчуття;
- високоякісний інтер’єр із хорошими матеріалами;
- найкращий у класі запас ходу на електротязі для версії PHEV;
- потужні та ефективні двигуни.
- висока вартість порівняно з аналогами;
- відносно невеликий багажник для автомобіля такого розміру;
- конкуренти пропонують більш просторий третій ряд сидінь;
- жорсткість підвіски на версіях з дисками великого діаметру.
9. Mercedes-Benz A-Class
- преміальний вигляд інтер’єру;
- зручна мультимедійна система;
- хороша керованість.
- надмірний шум від двигуна під навантаженням;
- тісний салон у задній частині;
- неоднозначна надійність дизельних модифікацій.
10. BMW 530e
- хороша керованість;
- плавний хід навіть на проблемному покритті;
- просторий та вишуканий салон з якісних матеріалів;
- енергоефективні двигуни з низькою витратою пального.
- вищі витрати на технічне обслуговування порівняно з конкурентами;
- обмежений простір для ніг високих пасажирів ззаду;
- є питання до надійності гібридної системи.
