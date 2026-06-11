Google зробила NotebookLM розумнішим: тепер він шукає, аналізує й оформлює дослідження сам
Google оновила дослідницький сервіс NotebookLM — додала пошук джерел, нові формати експорту та зробила Gemini 3.5 моделлю за замовчуванням.
Про це пише TechCrunсh.
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Google представила велике оновлення NotebookLM — сервісу для роботи з нотатками, джерелами та дослідженнями. Головна зміна в тому, що тепер продукт не лише аналізує завантажені користувачем матеріали, а й допомагає зібрати базу знань із нуля.
Тепер система за замовчуванням працює на базі нової моделі штучного інтелекту Gemini 3.5, а також отримала нові потужні програмні навички, які допомагають генерувати різні типи результатів та глибше аналізувати дані.
Раніше, щоб скористатися NotebookLM, потрібно було самостійно завантажити всі свої документи, аби система могла отримувати з них інформацію. Відтепер ви можете просто почати чат про свій проєкт, і система сама почне шукати для вас корисні джерела, використовуючи Google Пошук. Вона здатна знаходити першоджерела іншими мовами або нові матеріали від схожих авторів.
Крім того, можна надати інструменту детальні інструкції для створення контенту і відразу зберігати його у потрібному форматі. NotebookLM вміє генерувати:
- графіки та діаграми PNG, SVG;
- текстові документи PDF, Word, Markdown;
- таблиці Excel;
- презентації PowerPoint;
- спеціальні зображення та структуровані дані CSV, JSON.
Також створений результат можна легко редагувати. Цікаво, що відтепер під час роботи в режимі Deep Research платформа детально і покроково показуватиме в чаті, як саме вона знайшла ту чи іншу відповідь.
Поки що оновлення доступне для користувачів Google AI Ultra та бізнес-клієнтів Workspace з пакетами AI Ultra Access і AI Expanded Access. Компанія каже, що згодом розширить доступ і для інших категорій користувачів.
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