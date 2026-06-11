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ТОП гібридних авто в Україні — які моделі у лідерах

Технології&Авто
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Toyota RAV4
Toyota RAV4
У травні український автопарк поповнили майже 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє «Укравтопром».

Лідери ринку серед нових і вживаних авто

  • Серед нових гібридних легкових авто перше місце посіла Toyota RAV4 — 166 реєстрацій.
  • Другий результат показала Toyota Yaris Cross із 123 авто.
  • Замикає трійку Nissan X-Trail — 121 одиниця.
У сегменті імпортованих гібридів із пробігом лідером став Ford Escape (102 авто). Далі в рейтингу — Toyota Prius (97 авто) та BMW X5 (75 авто).
Загалом ринок гібридних авто продовжує зростати, хоча частка нових машин у структурі реєстрацій дещо знизилася порівняно з минулим роком — з 60% до 51%.
Раніше ми повідомляли, що в умовах, коли ціни на пальне зростають, а витрати на утримання авто стають суттєвою статтею сімейного бюджету, багато водіїв замислюються про перехід на більш ощадливі рішення. Вживані гібридні автомобілі сьогодні стають «золотою серединою»: вони дозволяють суттєво зменшити витрати на кожну поїздку, не відмовляючись від комфорту чи потужності. Британські експерти видання What Car? проаналізували вторинний ринок та обрали 10 найкращих гібридів.
Також ми ділилися рейтингом гібридних авто з мінімальною витратою палива.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГібрид
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