Автопілот Tesla схвалили ще одразу у двох країнах Євросоюзу 12.06.2026, 00:09 — Технології&Авто

Автопілот Tesla

Данія та Бельгія схвалили систему автономного керування від Tesla, що робить їх четвертою та п’ятою європейськими країнами, які сертифікували це програмне забезпечення.

Ці країни схвалили систему шляхом національного визнання голландського дозволу — процесу, який обходить повільніший шлях затвердження в масштабах ЄС.

Що про це відомо

Датське управління дорожнього руху, Færdselsstyrelsen, підтвердило це рішення, зокрема, після того, як Данія раніше висловлювала занепокоєння щодо цієї технології на рівні ЄС.

Færdselsstyrelsen заявила, що прийняла попереднє схвалення, спочатку видане голландським управлінням транспортних засобів. Але датське управління наголосило, що провело власний незалежний розгляд, перш ніж підписати дозвіл на використання.

«Після ретельного розгляду та оцінки технічної документації Færdselsstyrelsen погоджується з оцінкою про те, що система позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, допомагаючи водієві під час керування», — йдеться у офіційній заяві управління.

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Зі свого боку, міністр мобільності та транспорту Бельгії Аннік Де Ріддер офіційно дала зелений світло повністю автономному водінню від Tesla після успішного завершення необхідних 5000 км випробувань на дорогах загального користування.

Які країни ЄС сертифікували автопілот Tesla

Ми повідомляли , що Нідерланди стали першою у Європі країною, де готові дозволити використання надсучасних автомобілів американської Tesla з системою автономного пілотування Full Self Driving (Supervised).

Загалом перелік країн такий:

Данія,

Бельгія,

Нідерланди,

Литва,

Естонія.

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