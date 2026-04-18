Нідерланди першими у Європі дозволять використання Tesla з автопілотом на своїх дорогах

Нідерланди першими в Європі дозволили Tesla Full Self-Driving Supervised
Нідерланди стали першою у Європі країною, де готові дозволити використання надсучасних автомобілів американської Tesla з системою автономного пілотування Full Self Driving (Supervised).
Про це повідомляє NOS.
Нідерландське відомство RDW, відповідальне за технічну відповідність, реєстрацію транспортних засобів і водійські посвідчення, першим у Європі надало дозвіл використовувати на дорогах країни автомобілі Tesla з «автопілотом», технологією Full Self Driving.
Перед рішенням цю допоміжну систему для водія досліджували й випробовували півтора року. Фахівці RDW дійшли висновку, що «якщо систему використовувати розумно, вона може позитивно посприяти безпеці на дорозі».
Проте допуск надається з наголосом, що водій несе повну відповідальність за безпеку і зобов’язаний контролювати дорожню ситуацію.
Так, наприклад, гортати стрічку у телефоні чи читати книгу за кермом залишається під забороною — водії передових Tesla зобов’язані увесь час дивитися на дорогу і бути готовими у будь-який момент втрутитися.
У відомстві зазначають, що програмне забезпечення для даного функціоналу в авто, які везуть на європейський ринок, не ідентичне тому, яке використовується у США.
Перед тим, як дозвіл буде реалізовано на практиці, RDW подає відповідне звернення до Єврокомісії.
За матеріалами:
Європейська правда
