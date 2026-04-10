Місце для вашої реклами

Чому власники Tesla шкодують про купівлю авто: експерти назвали причини

Чому власники Tesla шкодують про купівлю авто: експерти назвали причини
Чому власники Tesla шкодують про купівлю авто: експерти назвали причини
Як повідомляє видання SlashGear, посилаючись на дослідження, судові позови та свідчення самих водіїв, деякі власники електромобілів Tesla шкодують про свою покупку. Причини переважно одні й ті ж самі.

Проблеми з якістю виробництва

Як пишуть ексмперти, наразі добре відомо, що у Tesla були деякі виробничі проблеми. Прикладом є відомі щілини в панелях Tesla. Ще кращим прикладом є Cybertruck, який був широко відкликаний.
У розслідуванні Reuters у 2023 році детально розповідалося, як Tesla таємно знала про безліч виробничих проблем у нових автомобілях, де їх не очікували б знайти, і, що ще гірше, звинувачувала власників, замість того, щоб взяти на себе відповідальність.
Деякі з цих виробничих проблем стали очевидними завдяки судовим позовам, таким як проблема з дверною ручкою, яка нібито заблокувала людину в палаючому автомобілі. У подібному позові щодо Cybertruck також стверджується про непрацездатні дверні ручки, які можуть виходити з ладу у разі займання акумулятора. Список можна продовжувати.
Купа випадкових джерел, які стверджують, що Tesla має низьку якість збірки, давайте натомість розглянемо щось трохи більш визначене: дослідження якості JD Power 2023 US Quality Study.
У ньому Tesla посіла передостаннє місце за вимірюванням проблем на 100 автомобілів (PP100). Не дивно, що в тому ж звіті не було нагороджено якість конвеєра заводу Tesla. Consumer Reports наприкінці 2025 року підтвердили це, коли Tesla посіла останнє місце за надійністю вживаних автомобілів.
Tesla відкликала свої автомобілі через деякі з найбільших проблем. Дослідження якості JD Power за 2025 рік у США, показує, що Tesla відновлюється з балом 200 PP100 порівняно з 257 у 2023 році. Можливо, через кілька років Tesla посяде набагато вище місце у звіті JD Power і матиме менше вірусних відео в TikTok, де люди вичерпно демонструють виробничі дефекти своєї Tesla за 100 000 доларів.

Невиправдані очікування щодо повного автономного керування (FSD)

<i>Автономне керування Tesla </i>
Автономне керування Tesla
Повністю автономне керування Tesla можливо варто перейменувати на «іноді повністю автономне керування». Tesla навіть мовчки визнає це, додавши в дужках в кінці тегу «під наглядом».
За анекдотичними даними, вам достатньо пошукати «тест FSD» на YouTube, щоб знайти безліч відео, на яких звичайні люди виїжджають на своїх Tesla на дороги загального користування і змушені втручатися в певний момент — що натякає на те, що частина «під наглядом» насправді має бути на початку. Очевидно, є багато підстав вважати, що люди справді шкодують про свої покупки Tesla як прямий наслідок FSD.
Tesla також має спеціальний звіт про безпеку транспортних засобів, в якому містяться дані NHTSA, які свідчать про те, що її FSD запобігає аваріям і рятує життя. На жаль, схоже, що головна проблема полягає в надмірних обіцянках Tesla та їх недовиконанні.

Проблеми з кермовим керуванням та підвіскою

Чому власники Tesla шкодують про купівлю авто: експерти назвали причини
Ще одна повторювана проблема з автомобілями Tesla стосується їх кермового управління та підвіски. У деяких випадках це проблема з деформованими колесами, а в інших — повний вихід з ладу підвіски — тобто автомобіль буквально вдаряється об землю, зупиняється та потребує повного ремонту підвіски.
Це не єдині проблеми. NHTSA перераховує скарги щодо проблем з кермовим управлінням та підвіскою всіх видів, і вони проявляються в усілякі можливі способи.

Ілон Маск

«Любіть його чи ненавидьте, але всі ми можемо погодитися з одним словом, яке описує генерального директора Tesla Ілона Маска: суперечливий. Ділової хватки недостатньо, щоб приховати його подвійне фашистське вітання на політичному мітингу, повідомлення про те, що він платить людям за підвищення його рівня у відеоіграх, та його роль в керівництві урядовим агентством, яке критикують за його вплив на робочі місця та витрати в державному секторі — і це лише деякі з суперечливих моментів», — пише видання.
Це навіть змушує деяких позбуватися своїх автомобілів і більше не користуватися послугами Tesla.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що майже половина електромобілів Tesla у Норвегії не проходять обов’язковий технічний огляд. Такі результати стали холодним душем для прихильників тези про «просту конструкцію» та мінімальну кількість поломок.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Місце для вашої реклами
