Чому власники Tesla шкодують про купівлю авто: експерти назвали причини Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Чому власники Tesla шкодують про купівлю авто: експерти назвали причини

Як повідомляє видання SlashGear, посилаючись на дослідження, судові позови та свідчення самих водіїв, деякі власники електромобілів Tesla шкодують про свою покупку. Причини переважно одні й ті ж самі.

Проблеми з якістю виробництва

Як пишуть ексмперти, наразі добре відомо, що у Tesla були деякі виробничі проблеми. Прикладом є відомі щілини в панелях Tesla. Ще кращим прикладом є Cybertruck, який був широко відкликаний.

У розслідуванні Reuters у 2023 році детально розповідалося, як Tesla таємно знала про безліч виробничих проблем у нових автомобілях, де їх не очікували б знайти, і, що ще гірше, звинувачувала власників, замість того, щоб взяти на себе відповідальність.

Деякі з цих виробничих проблем стали очевидними завдяки судовим позовам, таким як проблема з дверною ручкою, яка нібито заблокувала людину в палаючому автомобілі. У подібному позові щодо Cybertruck також стверджується про непрацездатні дверні ручки, які можуть виходити з ладу у разі займання акумулятора. Список можна продовжувати.

Купа випадкових джерел, які стверджують, що Tesla має низьку якість збірки, давайте натомість розглянемо щось трохи більш визначене: дослідження якості JD Power 2023 US Quality Study.

У ньому Tesla посіла передостаннє місце за вимірюванням проблем на 100 автомобілів (PP100). Не дивно, що в тому ж звіті не було нагороджено якість конвеєра заводу Tesla. Consumer Reports наприкінці 2025 року підтвердили це, коли Tesla посіла останнє місце за надійністю вживаних автомобілів.

Tesla відкликала свої автомобілі через деякі з найбільших проблем. Дослідження якості JD Power за 2025 рік у США, показує, що Tesla відновлюється з балом 200 PP100 порівняно з 257 у 2023 році. Можливо, через кілька років Tesla посяде набагато вище місце у звіті JD Power і матиме менше вірусних відео в TikTok, де люди вичерпно демонструють виробничі дефекти своєї Tesla за 100 000 доларів.

Невиправдані очікування щодо повного автономного керування (FSD)

Автономне керування Tesla

Повністю автономне керування Tesla можливо варто перейменувати на «іноді повністю автономне керування». Tesla навіть мовчки визнає це, додавши в дужках в кінці тегу «під наглядом».

За анекдотичними даними, вам достатньо пошукати «тест FSD» на YouTube, щоб знайти безліч відео, на яких звичайні люди виїжджають на своїх Tesla на дороги загального користування і змушені втручатися в певний момент — що натякає на те, що частина «під наглядом» насправді має бути на початку. Очевидно, є багато підстав вважати, що люди справді шкодують про свої покупки Tesla як прямий наслідок FSD.

Tesla також має спеціальний звіт про безпеку транспортних засобів, в якому містяться дані NHTSA, які свідчать про те, що її FSD запобігає аваріям і рятує життя. На жаль, схоже, що головна проблема полягає в надмірних обіцянках Tesla та їх недовиконанні.

Проблеми з кермовим керуванням та підвіскою

Ще одна повторювана проблема з автомобілями Tesla стосується їх кермового управління та підвіски. У деяких випадках це проблема з деформованими колесами, а в інших — повний вихід з ладу підвіски — тобто автомобіль буквально вдаряється об землю, зупиняється та потребує повного ремонту підвіски.

Це не єдині проблеми. NHTSA перераховує скарги щодо проблем з кермовим управлінням та підвіскою всіх видів, і вони проявляються в усілякі можливі способи.

Ілон Маск

«Любіть його чи ненавидьте, але всі ми можемо погодитися з одним словом, яке описує генерального директора Tesla Ілона Маска: суперечливий. Ділової хватки недостатньо, щоб приховати його подвійне фашистське вітання на політичному мітингу, повідомлення про те, що він платить людям за підвищення його рівня у відеоіграх, та його роль в керівництві урядовим агентством, яке критикують за його вплив на робочі місця та витрати в державному секторі — і це лише деякі з суперечливих моментів», — пише видання.

Це навіть змушує деяких позбуватися своїх автомобілів і більше не користуватися послугами Tesla.

