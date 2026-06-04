Розкіш і запас ходу понад 600 км: представлено новий електрокар Rolls-Royce (фото) Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

Rolls-Royce Spectre став потужнішим

Презентовано новий електромобіль Rolls-Royce Spectre Series II. Купе стало розкішнішим та потужнішим, а його запас ходу суттєво зріс. Купе Rolls-Royce Spectre пройшло планову модернізацію і невдовзі вийде на ринок.

Його подробиці розкрили на офіційному сайті британського автовиробника.

Новий Rolls-Royce Spectre Series II майже не змінився зовні та зберігає монументальний дизайн із довгим капотом, вигнутим дахом та фірмовою широкою решіткою радіатора. Електрокар отримав 23-дюймові ковані диски, а у спортивній версії Black Badge стало більше чорного матового декору.

Запас ходу зріс до 627 км, Фото: Rolls-Royce

Крім того, розширили палітру кольорів та варіантів внутрішнього оздоблення. Салон Rolls-Royce Spectre 2026 можуть обшити шкірою чи дорогою тканиною на основі бамбукових волокон, прикрасити деревом або вишивкою. На передній панелі встановили новий циферблат годинника та діодний візерунок з боку пасажира.

Новий Rolls-Royce зберігає монументальний дизайн із довгим капотом, Фото: Rolls-Royce

Основну увагу приділили силовим установкам. У стандартному купе Rolls-Royce Spectre Series II віддача виросла до 600 к. с. і 1015 Н∙м, а у Black Badge — до 680 к. с. і 1100 Н∙м.

У салоні встановили новий годинник, Фото: Rolls-Royce

Ємність батареї поки не розкрили, проте зазначили, що запас ходу зріс на 18% — до 627 км. До того ж, зарядка стала на 14% швидшою — за 30 хвилин на 80%. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

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