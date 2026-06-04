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Новий Audi Q7 2027 показали на фото до прем’єри (фото)

Технології&Авто
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Audi Q7 2027
Audi Q7 2027
В інтернеті з’явилися зображення Audi Q7 третього покоління. Новий кросовер отримає суттєві зміни у дизайні та оновлений салон, а офіційна прем’єра моделі очікується в другій половині року.
Фото моделі опублікували Cochespias1 в Instagram.

Зміни в дизайні та інтер’єрі

Новий Audi Q7 став візуально ближчим до молодшого Audi Q5. Кузов отримав більш плавні лінії, а решітка радіатора стала ширшою. Передня оптика тепер дворівнева, а задні ліхтарі об’єднані світлодіодною смугою.
Новий Audi Q7 2027 показали на фото до прем’єри (фото)
У салоні встановлено чотириспицеве кермо та три дисплеї на передній панелі, один із яких призначений для пасажира. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю. Як і раніше, модель буде доступна у версіях на 6 та 7 місць.

Платформа та двигуни

Audi Q7 2027 створять на сучасній платформі PPC, яку також використовують моделі Q5 та A6. Кросовер трохи збільшиться в розмірах, однак без радикальних змін, оскільки в лінійці бренду готують ще більший флагманський Audi Q9.
Новий Audi Q7 2027 показали на фото до прем’єри (фото)
Очікується, що модель збереже бензинові турбодвигуни об’ємом 2,0, 3,0 та 4,0 літра, а також 3,0-літровий турбодизель. Усі версії отримають м’які гібридні системи, а також буде доступна плагін-гібридна модифікація. Для всіх версій передбачені 8-ступінчаста автоматична коробка передач і повний привід quattro.
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Офіційний дебют заплановано на другу половину 2026 року. Але інтрига полягає в іншому: незабаром після виходу Q7 компанія представить Audi Q9. Саме він стане новим флагманом, покликаним нарешті дати гідну відповідь BMW X7 та Mercedes-Benz GLS. Таким чином, Q7 перестане бути «найголовнішим» у лінійці кросоверів марки, але залишиться ключовим гравцем у своєму сегменті.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
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