Новий Audi Q7 2027 показали на фото до прем’єри (фото) 04.06.2026, 01:21 — Технології&Авто

Audi Q7 2027

В інтернеті з’явилися зображення Audi Q7 третього покоління. Новий кросовер отримає суттєві зміни у дизайні та оновлений салон, а офіційна прем’єра моделі очікується в другій половині року.

Фото моделі опублікували Cochespias1 в Instagram.

Зміни в дизайні та інтер’єрі

Новий Audi Q7 став візуально ближчим до молодшого Audi Q5. Кузов отримав більш плавні лінії, а решітка радіатора стала ширшою. Передня оптика тепер дворівнева, а задні ліхтарі об’єднані світлодіодною смугою.

У салоні встановлено чотириспицеве кермо та три дисплеї на передній панелі, один із яких призначений для пасажира. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю. Як і раніше, модель буде доступна у версіях на 6 та 7 місць.

Платформа та двигуни

Audi Q7 2027 створять на сучасній платформі PPC, яку також використовують моделі Q5 та A6. Кросовер трохи збільшиться в розмірах, однак без радикальних змін, оскільки в лінійці бренду готують ще більший флагманський Audi Q9.

Очікується, що модель збереже бензинові турбодвигуни об’ємом 2,0, 3,0 та 4,0 літра, а також 3,0-літровий турбодизель. Усі версії отримають м’які гібридні системи, а також буде доступна плагін-гібридна модифікація. Для всіх версій передбачені 8-ступінчаста автоматична коробка передач і повний привід quattro.

Офіційний дебют заплановано на другу половину 2026 року. Але інтрига полягає в іншому: незабаром після виходу Q7 компанія представить Audi Q9. Саме він стане новим флагманом, покликаним нарешті дати гідну відповідь BMW X7 та Mercedes-Benz GLS. Таким чином, Q7 перестане бути «найголовнішим» у лінійці кросоверів марки, але залишиться ключовим гравцем у своєму сегменті.

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