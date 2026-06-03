Експерти назвали 4 надійні компактні автомобілі Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Експерти назвали 4 надійні компактні автомобілі

Автомобільні експерти в коментарі для GoBankingRates назвали 4 компактні автомобілі, які варто купити у 2026 році. За їхніми словами, ці моделі можуть прослужити роки без серйозних поломок.

Honda Civic

Honda Civic відома своєю низькою ціною та низькими витратами на обслуговування. Автомобільний експерт і засновник EVhype Роб Діллан зазначив, що ця модель також має низьку витрату пального та високу якість збірки.

«Двигуни Honda можуть прослужити понад 300 000 кілометрів, що робить Civic чудовою інвестицією на найближчі кілька десятиліть», — підкреслив експерт.

Власник German Car Depot Алан Гельфанд додав, що Honda Civic здатна прослужити до виходу на пенсію.

Toyota Corolla

Діллан поділився з журналістами, що Toyota Corolla є ще одним компактним автомобілем, на який варто звернути увагу. За його словами, ця модель пропонує поєднання надійності, практичності, а також відмінного співвідношення ціни та якості.

Гельфанд зазначив, що Toyota Corolla проста в керуванні та дуже надійна. Він заявив, що ця модель легко може проїхати понад 400 000 кілометрів з мінімальними вкладеннями.

Mazda3

Mazda3 часто залишається поза увагою, але, за словами Гельфанда, цей автомобіль є не тільки доступним, але й дуже надійним.

«Це один із найнадійніших автомобілів на дорогах сьогодні», — підкреслив експерт. Він зазначив, що Mazda приділяє увагу створенню простих, але надійних силових установок. За його словами, це дозволяє виробнику створювати дуже надійні автомобілі.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra також пропонує доступну ціну та низькі витрати на обслуговування.

«Elantra відрізняється низькою витратою пального та технологічними функціями, і власникам не доведеться турбуватися про технічне обслуговування під час тривалих поїздок або повсякденних справ», — поділився Діллан.

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