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ChatGPT підключається до банківських рахунків

Технології&Авто
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Чат-бот аналізуватиме купівельні звички та надаватиме рекомендації щодо оптимізації бюджету.
Чат-бот аналізуватиме купівельні звички та надаватиме рекомендації щодо оптимізації бюджету.
OpenAI запустила нові інструменти для структурування персональних фінансів у ChatGPT — вони дозволяють користувачам підключати банківські рахунки прямо до чат-бота. Система зможе аналізувати витрати, кредитні ліміти та заощадження та надавати індивідуальні поради.
Про це повідомляє OpenAI.
Для реалізації нової функції розробники уклали партнерську угоду з великою фінансовою мережею Plaid. Саме вона надаватиме безпечне з’єднання між штучним інтелектом та банківськими системами.

Як це працює

Після підключення користувачі можуть інтегрувати свої дані з ШІ, щоб автоматично відстежувати підписки, щомісячні рахунки та загальний рух коштів.
Чат-бот аналізуватиме купівельні звички та надаватиме рекомендації щодо оптимізації бюджету.
В OpenAI окремо наголошують на обмеженнях нової системи:
  • тільки читання — функція має виключно ознайомчий характер (read-only);
  • жодних транзакцій — чат-бот не може здійснювати перекази, оплачувати рахунки чи проводити будь-які інші операції з грошима;
  • обмежений доступ — наразі сервіс працює у режимі прев’ю лише для користувачів із підпискою ChatGPT Pro у США.
«Бачення ChatGPT полягає у тому, щоб вийти за межі відповідей на запитання й допомагати користувачам діяти для покращення свого фінансового життя. Ми працюємо над цим із надійними партнерами екосистеми, такими як Intuit», — зазначають розробники.
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«Користувач може перейти від отримання рекомендації щодо (оформлення. — Ред.) кредитної картки до розуміння своїх шансів на схвалення й подання заявки (на кредит. — Ред.) або від запитання про податкові наслідки продажу акцій до отримання надійної оцінки податку та запису на консультацію з місцевим податковим експертом», — додають вони.
Попри очевидну зручність для тих, хто не любить самостійно вести домашню бухгалтерію, реліз викликав серйозні суперечки серед експертів із кібербезпеки. Адже фінансова інформація є однією з найчутливіших категорій персональних даних. Аналітики припускають, що чимало користувачів побояться надавати чат-боту прямий доступ до своєї банківської історії через ризики витоку інформації або використання її для навчання майбутніх моделей ШІ.
За матеріалами:
Mind
ChatGPTOpenAIЧат ботБанківські рахунки
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