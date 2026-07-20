Що заборонено наносити на індивідуальні номерні знаки — МВС
Коли відмовлять
Які написи та символи категорично заборонені
- Символіку тоталітарних режимів та агресії. Не допускаються жодні абревіатури, гасла чи символи, пов’язані з комуністичним або нацистським режимами. Також під абсолютною забороною перебуває символіка, пов’язана з повномасштабною воєнною агресією росії проти України (зокрема, літери «Z» та «V», якщо вони використовуються в контексті пропаганди війни чи військової техніки окупантів).
- Нецензурні та дискримінаційні вислови. Напис на ІНЗ не може містити ненормативну лексику, грубі чи образливі слова (як українською, так і іноземними мовами). Заборонені вислови, що розпалюють національну, релігійну, расову чи гендерну ворожнечу.
- Імітацію державних органів та міжнародних організацій. Не можна використовувати назви або абревіатури органів державної влади України, силових структур, Збройних Сил України, а також міжнародних організацій (наприклад: МВС, СБУ, ЗСУ, ДСНС, ООН, NATO тощо).
- Державну символіку та офіційні знаки. Законодавство забороняє відтворювати на номерній пластині Державний Герб України (Тризуб), державний прапор, прапори та герби іноземних держав, а також офіційні емблеми та кокарди.
- Бренди та торговельні марки без дозволу. Нанесення назв відомих компаній або зареєстрованих торговельних марок (наприклад, назв автобрендів чи корпорацій) заборонено, якщо у вас немає офіційного письмового дозволу від власника цих авторських прав.
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