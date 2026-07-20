Що заборонено наносити на індивідуальні номерні знаки — МВС Сьогодні 18:22 — Технології&Авто

Що заборонено наносити на індивідуальні номерні знаки — МВС

Індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) — це чудовий спосіб підкреслити унікальність свого автомобіля.

Як нагадують в МВС, проте свобода творчості тут має чіткі межі, встановлені українським законодавством.

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Оскільки номерний знак є офіційним державним документом, процедура його виготовлення та вимоги до напису регламентуються наказом МВС України № 174 від 11 березня 2016 року.

Коли відмовлять

Якщо обраний автовласником напис чи графічний елемент суперечить хоча б одній із цих правових норм, у затвердженні макета буде відмовлено.

Які написи та символи категорично заборонені

Відповідно до встановлених нормативно-правових актів, на індивідуальні номерні знаки заборонено наносити:

Символіку тоталітарних режимів та агресії. Не допускаються жодні абревіатури, гасла чи символи, пов’язані з комуністичним або нацистським режимами. Також під абсолютною забороною перебуває символіка, пов’язана з повномасштабною воєнною агресією росії проти України (зокрема, літери «Z» та «V», якщо вони використовуються в контексті пропаганди війни чи військової техніки окупантів).

Не допускаються жодні абревіатури, гасла чи символи, пов’язані з комуністичним або нацистським режимами. Також під абсолютною забороною перебуває символіка, пов’язана з повномасштабною воєнною агресією росії проти України (зокрема, літери «Z» та «V», якщо вони використовуються в контексті пропаганди війни чи військової техніки окупантів). Нецензурні та дискримінаційні вислови. Напис на ІНЗ не може містити ненормативну лексику, грубі чи образливі слова (як українською, так і іноземними мовами). Заборонені вислови, що розпалюють національну, релігійну, расову чи гендерну ворожнечу.

Напис на ІНЗ не може містити ненормативну лексику, грубі чи образливі слова (як українською, так і іноземними мовами). Заборонені вислови, що розпалюють національну, релігійну, расову чи гендерну ворожнечу. Імітацію державних органів та міжнародних організацій. Не можна використовувати назви або абревіатури органів державної влади України, силових структур, Збройних Сил України, а також міжнародних організацій (наприклад: МВС, СБУ, ЗСУ, ДСНС, ООН, NATO тощо).

Не можна використовувати назви або абревіатури органів державної влади України, силових структур, Збройних Сил України, а також міжнародних організацій (наприклад: тощо). Державну символіку та офіційні знаки. Законодавство забороняє відтворювати на номерній пластині Державний Герб України (Тризуб), державний прапор, прапори та герби іноземних держав, а також офіційні емблеми та кокарди.

Законодавство забороняє України (Тризуб), державний прапор, прапори та герби іноземних держав, а також офіційні емблеми та кокарди. Бренди та торговельні марки без дозволу. Нанесення назв відомих компаній або зареєстрованих торговельних марок (наприклад, назв автобрендів чи корпорацій) заборонено, якщо у вас немає офіційного письмового дозволу від власника цих авторських прав.

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