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Чому в Європі люблять «маленькі» авто: які переваги

Технології&Авто
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Чому в Європі люблять «маленькі» авто: які переваги
Чому в Європі люблять «маленькі» авто: які переваги
Серед десятка типів авто малюки А- та В-класів — найбільш чесні машини. Це добре розуміють європейські водії, але у нас на дорогах їх зовсім мало.
Про це пише auto.rbc.ua.

1. Економіка володіння та паливна ефективність

Мала вага — головний союзник гаманця. Субкомпактний хетчбек важить на 300−400 кг менше за середньостатистичний кросовер.
Машині потрібен менш об’ємний двигун, вона витрачає значно менше пального в міських заторах, менше зношує гальма та підвіску. У часи, коли вартість утримання авто постійно зростає, B-клас — це абсолютний лідер за показником TCO (Total Cost of Ownership — загальна вартість володіння).

2. Раціональний простір та маневреність

Сучасний B-клас за своїми габаритами та колісною базою майже зрівнявся з машинами C-класу десятирічної давнини. Тут є абсолютно повноцінні місця для дорослих пасажирів і місткий багажник для щоденних потреб.
При цьому в умовах хронічного дефіциту паркомісць у наших містах маневреність чотириметрового хетчбека дозволяє знайти місце там, куди власнику великого позашляховика заїзд просто заблоковано.

3. Безкомпромісна безпека

Офіційні моделі, представлені на нашому ринку, мають максимальні 5 зірок безпеки Euro NCAP і оснащені сучасними системами екстреного гальмування чи утримання в смузі. Це повноцінні, безпечні «гаджети на колесах».

Особлива думка: драйверський ефект

А ще є один нюанс, важливий для енергійних водіїв з активним характером: саме для маленьких хетчбеків характерна азартна динаміка і відточена керованість. Ціла низка характеристик перетворюють деякі з цих моделей на такі собі міні-боліди:
  • Низький центр ваги;
  • Розставлені по кутах кузова колеса;
  • Легкий кузов.
З точки зору харизми, актуальний для українського ринку нових машин В-клас можна розділити так:
  • Suzuki Swift — найбільш емоційне авто з відточеною керованістю і азартним драйвом;
  • Škoda Fabia — фамільне втілення практичності і раціональності;
  • Fiat Panda — стильна міська машинка з виразним дизайном;
  • Kia Picanto — мініатюрний автомобільчик для міських потреб;
  • Hyundai i10 — найменша машинка на ринку, зручна в обмеженому просторі.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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