Німецький електричний безпілотник встановив рекорд швидкості на тестах Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Німецький електричний безпілотник встановив рекорд швидкості на тестах

Експериментальний літак Apex Recordhunter компанії Quantum Systems Group, розроблений за участі українських фахівців, досяг максимальної швидкості 698 км/год.

Якщо це підтвердиться на сертифікації, ця швидкість може стати новим світовим рекордом для безпілотних літальних апаратів з електричними двигунами на акумуляторах, пише Interesting Engineering

Попереду ще офіційна сертифікація

Хоча це досягнення все ще очікує офіційної сертифікації, ця віха свідчить про швидку еволюцію високопродуктивних дронів для військового застосування.

Проєкт має на меті розширити межі електричного двигуна, аеродинаміки та систем керування польотом, які згодом могли б використовувати дрони-перехоплювачі наступного покоління.

За словами розробників, рекордна продуктивність дрона — це не просто інженерна вправа. Технології, що перевіряються в рамках програми Apex Recordhunter, призначені для майбутніх високошвидкісних дронів-перехоплювачів, здатних боротися з дедалі швидшими повітряними загрозами, включаючи дрони одностороннього бою та інші безпілотні системи.

Роль українських інженерів в проєкті

У проєкті також взяли участь українські інженери, що працюють у підрозділі WIY Drones компанії Quantum Systems. Компанія планує додаткові швидкісні випробування, зосереджені на безпілотниках-перехоплювачах, призначених для оперативних військових ролей, включаючи платформи FPV, що перевозять корисне навантаження, та спеціалізовані зенітні перехоплювачі.

Зростаюче використання високошвидкісних безпілотників у сучасних конфліктах збільшило попит на такі ж швидкі та маневрені системи перехоплення. Традиційні ракети класу «земля-повітря» часто є занадто дорогими для ураження недорогих безпілотників, що спонукає оборонні компанії розробляти спеціалізовані безпілотні літальні апарати-перехоплювачі, які є швидшими, доступнішими та здатними до ураження на знищення.

Такі проєкти, як Apex Recordhunter, ілюструють, як досягнення в галузі електричного двигуна, легких матеріалів та автономного керування польотом можуть змінити майбутні системи протиповітряної оборони. Замість того, щоб служити оперативною зброєю, літак функціонує як випробувальний майданчик, технології якого згодом можуть бути інтегровані в бойові безпілотники-перехоплювачі.

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