Cursor виходить за межі програмування та розробляє ШІ-агента загального призначення 14.07.2026, 00:20 — Технології&Авто

Агент діятиме як персоналізований помічник

Стартап зі штучного інтелекту Cursor, який нещодавно придбала SpaceX Ілона Маска за $60 мільярдів, виходить за межі програмування та працює над новим ШІ-агентом загального призначення, щоб конкурувати з Claude Cowork та іншими схожими інструментами.

Про це повідомляє The Information.

Агент діятиме як персоналізований помічник

Нового агента почали розробляти після того, як Cursor орендував обчислювальні потужності у ШІ-підрозділу SpaceX, який тепер називається SpaceXAI. Внутрішньо він відомий як Sand і є першим продуктом стартапу, орієнтованим на звичайних користувачів, а не на розробників.

За словами двох джерел, агент діятиме як персоналізований помічник і зможе допомогти з відповіддю на електронні листи чи текстові повідомлення, впорядкуванням електронних таблиць, інженерною роботою тощо.

Злиття зі SpaceX може змінити плани розвитку продуктів

Попри те, що частина команди Cursor вже тестує новий проєкт, наразі незрозуміло, чи Sand взагалі вийде на ринок. Одне з джерел розповідає, що зазвичай стартап презентує новий продукт співробітникам, перш ніж вирішити, чи запускати його для користувачів. Злиття зі SpaceX також може змінити плани розвитку майбутніх продуктів.

Допоки Cursor був одним із лідерів у сфері інструментів кодування, в останні роки стартап зіткнувся з великою конкуренцією, зокрема від розробників великих мовних моделей, як-от Anthropic. Генеральний директор Майкл Труелл під час загальних зборів компанії у травні розповів, що наступна можливість зростання — це бізнес-користувачі, які не є розробниками.

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