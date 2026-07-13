Ці вживані автомобілі майже не ламаються Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Ці вживані автомобілі майже не ламаються

Купівля вживаного автомобіля завжди є ризикованою, тому багато водіїв шукають моделі, які відомі довговічністю та низькою аварійністю.

Зокрема один з рейтингів, складений на основі відгуків власників, показує, що деякі авто вже багато років поспіль зберігають високий рівень надійності та залишаються безпечним вибором на вторинному ринку, пише moto.pl

Фаворитом рейтингу стала марка Lexus, яка посіла чотири місця в першій десятці. Найнадійнішим автомобілем з пробігом став Lexus GS 4-го покоління з результатом 97,73 відсотка.

«Це вже черговий рік, коли ця модель утримує лідерську позицію завдяки високій якості виготовлення, комфорту їзди та дуже малій кількості зареєстрованих несправностей», — висловилися у матеріалі.

Друге місце посів Lexus RX 3-го покоління з оцінкою 96,55 відсотка. Після нього — Subaru Outback 5-го покоління, який набрав 96,18 відсотка.

У лідерській десятці опинилися новіший Lexus RX 4-го покоління та Toyota Prius 4-го покоління. Водії дуже хвалять ці моделі за довговічні силові агрегати та безпроблемну експлуатацію впродовж багатьох років.

Також високі місця посіли автомобілі марок Skoda та Subaru. Зокрема Skoda Karoq та Skoda Yeti належать до найкраще оцінених сімейних SUV за показниками надійності та практичності. Власники кажуть про просторий салон, розумні витрати на використання та невелику кількість поломок навіть після багатьох років використання.

«Дуже хороші результати показали також Subaru XV та Subaru Outback. Обидві моделі заслужили визнання не лише за довговічність, а й за високий рівень безпеки. Водії цінують їхню функціональність, хоча водночас вказують на вищі витрати на паливо порівняно з деякими конкурентами», — пише видання.

Водночас все більшою популярністю на вторинному ринку користуються гібридні автомобілі. Toyota Prius 4-го покоління та Lexus CT доводять, що гібридний привід може бути довговічним навіть після багатьох років використання. Prius потрапив у рейтинг завдяки низькій витраті палива, невеликим витратам на технічне обслуговування та вигідним тарифам на страхування.

«Lexus CT також отримав дуже хороші відгуки за якість виготовлення та надійність. Однак власники зазначають, що мультимедійна система вже явно застаріла. Це, однак, не впливає на оцінку надійності, яка залишається однією з найвищих у всьому рейтингу», — запевнили у публікації.

Такий рейтинг було складено на основі відгуків тисяч власників автомобілів, які оцінювали свої машини після кількох років використання. До першої десятки увійшли моделі, що поєднують високу надійність з комфортом та досить низьким ризиком дорогих ремонтів.

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