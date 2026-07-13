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Як замінити водійські права в Німеччині

Технології&Авто
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Як замінити водійські права в Німеччині
Як замінити водійські права в Німеччині
Як повідомляє Федеральне міністерство транспорту Німеччини, українські посвідчення визнаються протягом дії режиму тимчасового захисту.
Наразі цей режим подовжений щонайменше до 4 березня 2027 року. Якщо коротко, то власникам чинних водійських документів, у разі, «якщо власник такого посвідчення відповідає критеріям для отримання статусу захисту», робити нічого не треба.
Що стосується цифрових водійських посвідчень, то вони також чинні за умови, «якщо українська влада на запит підтвердить ваше право керувати транспортним засобом».
Якщо ж українці перебувають у Німеччині на інших підставах, тобто не мають статусу захисту, то їхні водійські посвідчення дійсні протягом перших шести місяців проживання у країні. Далі їх необхідно міняти на німецькі.

Обмін українського посвідчення водія на німецьке

Щодо професійних водіїв, тобто осіб, які «займаються транспортними операціями», то тут складніше — автоматично використовувати українське посвідчення не можна. Необхідно пройти відповідні курси, після яких водій отримає «базову кваліфікацію, яка зазвичай підтверджується записом Коду 95 посвідчення водія».
Наразі, як бачимо, необхідність отримання німецького водійського посвідчення переважно стосується професійних водіїв (категорії C, CE, D, D1чи DE). Те ж саме, до речі, стосується і водіїв легкових авто, якщо вони здійснюють комерційну діяльність — наприклад, працюють у таксі чи доставці.

Для цього необхідно зібрати відповідний пакет документів

Як правило, це: паспорт або Aufenthaltstitel (посвідка на проживання); оригінал українського посвідчення та його копія;
  • біометричне фото (не старше 6 місяців);
  • Meldebescheinigung (реєстрація місця проживання);
  • Sehtest (тест зору, дійсний 2 роки);
  • Erste-Hilfe-Kurs (курс першої допомоги);
  • переклад українського посвідчення; медична довідка, психофізіологічне обстеження та сертифікати.
Документи мають бути підготовлені відповідно до вимог конкретного федерального округу. Перевірити актуальні вимоги можна на офіційному сайті Anerkennung in Deutschland.
Після підготовки необхідного пакету документів необхідно звернутися Fahrerlaubnisbehörde — це німецький орган, відповідальний за видавання водійських прав. Заяву слід подавати особисто, а запис краще зробити заздалегідь.
Залежно від конкретної ситуації вам можуть одразу дозволити складати іспити або ж запропонують спочатку пройти навчання. Після того як ви успішно пройшли всі етапи, ви отримаєте відповідне посвідчення, яке дає право на роботу в усіх країнах Євросоюзу.
Щодо вартості всіх процедур, то вона може значно відрізнятися — від кількох десятків євро за довідки, до сотень, а то й тисяч у разі необхідності пройти відповідне навчання.
Законопроєкт, яким Німеччина збиралася запровадити спрощені механізми обміну українських прав без повного проходження процедури навчання та іспитів, наразі «завис» у надрах німецької влади.
Втім, частина федеральних земель тестує складання теоретичних іспитів українською мовою та експериментує зі спрощеними процедурами для українських водіїв. Тому у кожному конкретному випадку можуть бути свої правила.
Читайте більше деталей про інші країни в нашій статті —

Заміна водійських прав за кордоном: особливості та суми

За матеріалами:
Finance.ua
АвтоНімеччина
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