Заміна водійських прав за кордоном: особливості та суми Сьогодні 09:50 — Технології&Авто

Заміна водійських прав за кордоном, джерело фото: Головний сервісний центр МВС

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та спричиненої ним хвилі біженців, яка насамперед була спрямована до країн Європи, держави ЄС суттєво спростили низку процедур і правил для громадян України. Серед таких були й правила, що стосуються використання водійських посвідчень.

Для цього було ухвалено відповідний Регламент, яким передбачалося визнання водійських посвідчень, виданих в Україні, чинними на території держав — членів Європейського Союзу. Цей Регламент залишається чинним і сьогодні, а строк його дії періодично продовжується.

Водночас правила користування українськими водійськими посвідченнями поступово стають суворішими: у низці країн уже запроваджено або готується до запровадження обов’язковий обмін посвідчення водія після певного строку проживання на їхній території.

Правила користування українськими водійськими посвідченнями в ЄС поступово стають суворішими

Ситуація залежить як від країни перебування, так і від статусу українця. Якщо людина має тимчасовий захист, то для неї часто діють спеціальні винятки. Якщо отримано звичайну посвідку на проживання, робочу візу чи постійне місце проживання, можуть діяти стандартні правила країни проживання. Після тривалого проживання (зазвичай від 6 до 12 місяців. — Ред.) деякі держави вимагають обміняти посвідчення на місцеве незалежно від статусу особи.

Тобто загальної універсальної інструкції для всіх країн Євросоюзу щодо правил користування українськими водійським посвідченням наразі нема, у кожній конкретній країні можуть бути свої правила.

За даними Eurostat станом на 31 грудня 2025 року загалом 4,35 млн громадян України мали тимчасовий статус захисту в ЄС. Тобто проблема з використанням водійських посвідчень, як бачимо, досить актуальна.

Варто також додати, що майже 60% усіх українців у ЄС зараз проживають лише у трьох країнах — Німеччині, Польщі та Чехії. Тому акцент у даному матеріалі буде саме на цих країнах.

Німеччина

Як повідомляє Федеральне міністерство транспорту Німеччини, українські посвідчення визнаються протягом дії режиму тимчасового захисту. Наразі цей режим подовжений щонайменше до 4 березня 2027 року.

Якщо коротко, то власникам чинних водійських документів, у разі, «якщо власник такого посвідчення відповідає критеріям для отримання статусу захисту», робити нічого не треба.

Що стосується цифрових водійських посвідчень, то вони також чинні за умови, «якщо українська влада на запит підтвердить ваше право керувати транспортним засобом».

Якщо ж українці перебувають у Німеччині на інших підставах, тобто не мають статусу захисту, то їхні водійські посвідчення дійсні протягом перших шести місяців проживання у країні. Далі їх необхідно міняти на німецькі.

Обмін українського посвідчення водія на німецьке

Щодо професійних водіїв, тобто осіб, які «займаються транспортними операціями», то тут складніше — автоматично використовувати українське посвідчення не можна. Необхідно пройти відповідні курси, після яких водій отримає «базову кваліфікацію, яка зазвичай підтверджується записом Коду 95 посвідчення водія».

Наразі, як бачимо, необхідність отримання німецького водійського посвідчення переважно стосується професійних водіїв (категорії C, CE, D, D1чи DE). Те ж саме, до речі, стосується і водіїв легкових авто, якщо вони здійснюють комерційну діяльність — наприклад, працюють у таксі чи доставці.

Для цього необхідно зібрати відповідний пакет документів. Як правило, це: паспорт або Aufenthaltstitel (посвідка на проживання); оригінал українського посвідчення та його копія; біометричне фото (не старше 6 місяців); Meldebescheinigung (реєстрація місця проживання); Sehtest (тест зору, дійсний 2 роки); Erste-Hilfe-Kurs (курс першої допомоги); переклад українського посвідчення; медична довідка, психофізіологічне обстеження та сертифікати.

Документи мають бути підготовлені відповідно до вимог конкретного федерального округу. Перевірити актуальні вимоги можна на офіційному сайті Anerkennung in Deutschland

Після підготовки необхідного пакету документів необхідно звернутися Fahrerlaubnisbehörde — це німецький орган, відповідальний за видавання водійських прав. Заяву слід подавати особисто, а запис краще зробити заздалегідь.

Залежно від конкретної ситуації вам можуть одразу дозволити складати іспити або ж запропонують спочатку пройти навчання. Після того як ви успішно пройшли всі етапи, ви отримаєте відповідне посвідчення, яке дає право на роботу в усіх країнах Євросоюзу.

Щодо вартості всіх процедур, то вона може значно відрізнятися — від кількох десятків євро за довідки, до сотень, а то й тисяч у разі необхідності пройти відповідне навчання.

Законопроєкт, яким Німеччина збиралася запровадити спрощені механізми обміну українських прав без повного проходження процедури навчання та іспитів, наразі «завис» у надрах німецької влади. Втім, частина федеральних земель тестує складання теоретичних іспитів українською мовою та експериментує зі спрощеними процедурами для українських водіїв. Тому у кожному конкретному випадку можуть бути свої правила.

Польща

З огляду на кількість українців у країні для Польщі проблема використання українських водійських посвідчень також є доволі нагальним питанням, тому не дивно, що Варшава однією з перших спробувала впорядкувати ці правила.

Від початку жовтня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила , якими визначено, що всі громадяни України, які перебувають у Польщі більше, ніж 180 календарних днів протягом року, та не мають статусу захисту, повинні обміняти українські документи водія на польські.

Процедура обміну українських водійських прав на польські є офіційною та регулюється польським законодавством. Основні кроки включають подання заяви до місцевого Wydziału Komunikacji, проходження медичного огляду, підготовку пакета документів та очікування відповіді з України для підтвердження правдивості прав. Після позитивної верифікації водій отримає польське посвідчення без необхідності повторно складати іспити (за умови, що українські права дійсні та не видані повторно на підставі втрачених).

Для обміну зазвичай потрібні: українське посвідчення, паспорт або карта побиту, фото, присяжний переклад прав, медична довідка та заява до місцевого управління.

Для обміну українського посвідчення водія на польське треба зробити кілька кроків

Вартість процедури у більшості випадків складається з адміністративного збору, перекладу та медогляду.

Загалом українці на форумах і в профільних групах називають суми від 200 до 500 злотих залежно від регіону та додаткових витрат. У разі, якщо потрібне навчання в автошколі, до цієї суми варто додати вартість навчання — в середньому від 2500 до 3500 злотих. Часто найбільше часу займає перевірка справжності українського посвідчення через українські органи.

Ризикувати та їздити з українськими посвідченнями не варто — хоча місцеве законодавство щодо їхнього використання та обміну дещо й неоднозначне, але на це не варто покладатися: як відомо, поляки не дуже толерують українців зокрема та іноземців загалом. До того ж на порушників чекають досить суттєві покарання: від штрафів від 2 до 5 тис. злотих аж до конфіскації транспортного засобу.

Що стосується водіїв вантажівок і автобусів, то тут, як і в Німеччині, діють окремі правила. Для роботи в комерційних перевезеннях необхідно отримати професійну кваліфікацію — «Код 95», пройти медичні та психологічні перевірки, а також оформити картку водія для роботи з тахографом.

Окрім обміну відповідного українського посвідчення, необхідно також буде проходження спеціального навчання (35, 140 або 280 годин залежно від стажу та дати отримання категорії); медичний і психологічний огляд; картка водія для тахографа (Karta kierowcy). Вартість отримання Kod 95 може становити приблизно від 900 до 2800 злотих, залежно від типу курсу. Підтвердження кваліфікації потрібно поновлювати кожні п’ять років.

Чехія

У цій країні наразі одні з найліберальніших умов для українських водіїв, але знову ж — є нюанси залежно від статусу перебування.

Якщо у вас є статус захисту, то в Чехії діє загальноєвропейська норма. Якщо ж ви перебуваєте в країні на інших підставах і фактично мешкаєте в Чехії понад рік, може виникнути необхідність обміняти українські права на чеські. Це передбачено загальними правилами для власників іноземних посвідчень. Детально про це — тут

Для обміну документів зазвичай потрібні: українське посвідчення водія, закордонний паспорт, документ про проживання в Чехії, фотографія, заповнена заява, у деяких випадках також офіційний переклад документів.

Для стандартної категорії B повторно складати іспити зазвичай не потрібно, якщо посвідчення визнається чеською стороною та відповідає міжнародним вимогам.

Що стосується водіїв, які здійснюють комерційні перевезення , вимоги, як і в інших країнах, значно суворіші. Окрім водійського посвідчення відповідної категорії, необхідно мати професійну кваліфікацію Kód 95, яка підтверджує право на комерційні перевезення в ЄС. Також потрібно проходити медичні перевірки, а для роботи на міжнародних маршрутах — оформлювати картку водія для тахографа.

Франція, інші країни ЄС та Велика Британія

У Франції власники тимчасового захисту можуть користуватися українськими правами без обміну. Туристам або особам без спеціального статусу часто потрібен переклад посвідчення або міжнародне водійське посвідчення. Детальніше — за цим посиланням

Це правило не стосується водіїв комерційних перевезень — вони мають отримати відповідне посвідчення за іншою процедурою. У кожній країні вона має свої нюанси, але аналогічна описаним вище (Німеччина, Польща, Чехія).

У Франції, наприклад, водію, який має посвідчення категорії C, CE, D, D1 чи DE, видане в Україні, необхідно пройти курси тривалістю 140 годин . Однак у кожному конкретному випадку варто дивитися правила саме тієї країни, у якій ви перебуваєте.

Що стосується Великої Британії, то уряд цієї країни 2026 року запропонував подовжити період , протягом якого власники українських посвідчень можуть законно керувати автомобілем без отримання британських прав. Однак це також стосується виключно водіїв персональних транспортних засобів, для водіїв вантажівок та автобусів діють значно жорсткіші правила.

Загалом же, резюмуючи, можна це все сформулювати наступним чином: поки людина перебуває під режимом тимчасового захисту, українські права визнаються. Після переходу на інший міграційний статус в більшості випадків починають діяти національні правила конкретної держави. Стосовно комерційних перевезень (зокрема, й водіїв таксі) діють жорсткіші правила, які вимагають додаткових документів та навчання.

Які труднощі виникають найчастіше та на що звертати увагу

На профільних форумах українці найчастіше згадують кілька проблем: тривале підтвердження справжності посвідчення через українські органи; вимоги до присяжного перекладу, які відрізняються залежно від країни; невизначеність через постійні зміни правил для осіб із тимчасовим захистом; необхідність проходити медкомісію навіть тоді, коли в Україні вона вже була пройдена; ризик пропустити строк, після якого місцева поліція може визнати українські права недостатніми для керування автомобілем.

Також можливі проблеми з мовою: у Німеччині, наприклад, це одна з найбільш часто згадуваних тем серед українців , оскільки іспити, як правило, складаються німецькою. Втім, в інших країнах мовний бар’єр теж становить певні труднощі.

Висновок

Узагальнюючи тему, варто зазначити, що кожна країна має свої конкретні правила. Ба більше — інколи вони суттєво відрізняються навіть усередині самої країни, як це, наприклад, може бути в Німеччині — залежно від конкретної федеральної землі, яка має право вносити корективи у деякі загальнонімецькі урядові акти.

Тому у кожному конкретному випадку необхідно перевірити актуальні правила саме для свого міграційного статусу та місця перебування: уточнити, чи потрібен офіційний переклад; дізнатися, чи потрібна медична довідка; зберігати копії всіх документів та підтвердження подавання заяви тощо.

Головне — не варто орієнтуватися лише на загальні правила ЄС, адже конкретні процедури можуть істотно відрізнятися навіть всередині однієї країни, не кажучи вже про держави Євросоюзу.

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