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Volvo відкликає понад 64 тис. гібридних XC40 через ризик займання батареї

Технології&Авто
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Під сервісну кампанію потрапили модифікації Volvo XC40 T4 Recharge та T5 Recharge
Під сервісну кампанію потрапили модифікації Volvo XC40 T4 Recharge та T5 Recharge
Volvo оголосила глобальний відгук понад 64 000 plug-in гібридів XC40 через виявлений ризик займання високовольтної батареї. До усунення несправності власникам радять не заряджати автомобілі від мережі.

Які авто потрапили під відкликання

Під сервісну кампанію потрапили модифікації Volvo XC40 T4 Recharge та T5 Recharge, зареєстровані у 2021−2022 роках.
Автомобілі оснащені бензиновим двигуном і електромотором, тому їх можна продовжувати експлуатувати з використанням двигуна внутрішнього згоряння, однак без заряджання тягової батареї від стаціонарних зарядних пристроїв.

У чому причина відкликання

Причиною кампанії став виробничий дефект, який Volvo виявила разом із постачальником батарей.
За даними дилера, несправність може спричинити коротке замикання всередині осередку батареї, що призводить до її перегріву, особливо коли акумулятор повністю заряджений.

Що рекомендують власникам

Власників просять якнайшвидше записатися до сервісного центру. Якщо під час перевірки буде підтверджено наявність проблеми, дефектні компоненти високовольтної батареї замінять безкоштовно. Виробник заявляє, що прагне виконати роботи якомога швидше та з мінімальними незручностями для клієнтів.
Ця кампанія доповнює інше відкликання, оголошене в січні 2026 року для електричного кросовера Volvo EX30, де також було зафіксовано ризик займання батареї. Для EX30 власникам рекомендували обмежити максимальний рівень заряду до 70 відсотків до встановлення нових деталей. Повідомляється, що випадків пожеж, пов’язаних із цими відгуками, у Сінгапурі не зафіксовано.
За матеріалами:
autoporady.com
Авто
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