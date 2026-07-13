Mitsubishi почне випуск людиноподібних роботів уже наступного року Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

Спочатку гуманоїди працюватимуть на заводах Mitsubishi

Mitsubishi Motors оголосила про плани розпочати виробництво людиноподібних роботів у Японії вже з наступного року.

Проєкт реалізується спільно зі стартапом Highlanders, а складання роботів організують на заводі компанії в Кіото. Очікується, що підприємство зможе випускати до 1000 роботів на місяць.

Спочатку гуманоїди працюватимуть на заводах Mitsubishi

Їх планують залучити до транспортування деталей, складання двигунів та інших виробничих операцій. Якщо роботи успішно пройдуть випробування, компанія розгляне можливість продажу таких систем іншим підприємствам, зокрема й конкурентам в автомобільній галузі.

У Mitsubishi вважають, що людиноподібні роботи мають великий потенціал для автоматизації виробництва.

За словами керівництва компанії, вони можуть ефективно виконувати логістичні завдання, а також брати участь у зварювальних та інших виробничих процесах.

Автовиробник інвестував у стартап Highlanders

У травні цього року автовиробник уже інвестував у стартап Highlanders, заснований випускниками Токійського університету, і не виключає подальшого фінансування проєкту.

Сьогодні світовий ринок гуманоїдних роботів переважно контролюють китайські компанії, на які припадає близько 85% поставок. Японія також активно розвиває цей напрямок і планує до 2040 року ввести в експлуатацію близько 10 мільйонів роботів із функціями штучного інтелекту, підтримуючи відповідні дослідження та розробки.

iTechua За матеріалами:

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